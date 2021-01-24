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搭乘輕軌未戴口罩 高雄市衛生局開首張罰單3000元

中央社 / 高雄24日電
中央流行疫情指揮中心三令五申要求搭乘大眾運輸系統要戴口罩，但是高雄市仍有民眾未加理會，高市府衛生局疾管處23日稽查輕軌開出首張罰單，裁罰3000元。圖／高雄市捷運局提供
中央流行疫情指揮中心三令五申要求搭乘大眾運輸系統要戴口罩，但是高雄市仍有民眾未加理會，高市府衛生局疾管處23日稽查輕軌開出首張罰單，裁罰3000元。圖／高雄市捷運局提供

新冠肺炎疫情增溫，中央流行疫情指揮中心三令五申要求搭乘大眾運輸系統要戴口罩，但是高雄市仍有民眾未加理會，高市府衛生局疾管處23日稽查輕軌開出首張罰單，裁罰3000元。

高雄市政府衛生局疾病管制處長何惠彬今天指出，衛生、捷運局及捷運警察於23、24日兩天下午啟動假日稽查專案，無預警方式兵分4路於輕軌凱旋公園站等稽查，兩天稽查結果發現一民眾無特殊原因未佩戴口罩，於是依照傳染病防治法第70條第1項第3款規定，處新台幣3000元。

疾管處接連兩天在輕軌凱旋公園站、籬子內站、鼓山站與駁二站等沿線，以及輕軌車廂內現場稽核民眾搭乘輕軌佩戴口罩的情形，防疫團隊稽查搭乘乘客共2135人，稽核結果有一民眾無特殊原因未佩戴口罩並逕予裁罰。

衛生局指出，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），高雄市自去年9月24日公告民眾出入醫療照護場所、大眾交通運輸工具及場站，如無法保持社交距離且會密切接觸不特定對象，於場域內務必全程佩戴口罩，若未正確佩戴口罩且經查獲或舉報屬實者，依傳染病防治法第70條等規定裁處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

再者，中央疫情中心也在去年12月1日公告民眾進入八大類場域應戴口罩等規定。

高雄市嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心籲市民盡一己之力，共同營造安全、健康生活環境對抗新冠肺炎，並呼籲民眾勿鬆懈防疫規範。

新冠肺炎 COVID-19

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