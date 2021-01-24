快訊

高雄大樹發生規模4.2地震 最大震度台南3級

賀錦麗親戚在就職典禮穿30萬元Nike鞋 引發搶購

三鳳中街辦南北貨 陳其邁：做好防疫安心過好年

中央社 / 高雄24日電
高雄市長陳其邁呼籲民眾，提早採購才能分散人潮，也建議採買可以透過外送員外送，免舟車勞頓，且省時省力更方便。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
高雄市長陳其邁呼籲民眾，提早採購才能分散人潮，也建議採買可以透過外送員外送，免舟車勞頓，且省時省力更方便。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

農曆春節將屆，「高雄過好年」今天自南北貨市場的三鳳中街起跑。雖然受疫情影響取消試吃，但高雄市陳其邁全力幫商家促銷，並呼籲做好防疫安心過好年就是最大的紅包。

三鳳中街是高雄市南北貨批發中心，更是民眾年前採辦南北貨首選，和台北的迪化街南北齊名。受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響人氣。陳其邁今天偕市府經濟發展局長廖泰翔，以及民進黨立委李昆澤、市議員康裕成、黃香菽等人共同行銷。

因應疫情，三鳳中街配合市府規定，在兩側入口處及中間通道，以紅外線熱像儀量測體溫，嚴格要求採買民眾全程戴口罩，並取消現場試吃。

雖然取消試吃，但陳其邁為商品掛保證，包括產地源頭清楚及經過嚴格檢驗把關。他呼籲民眾提早採購才能分散人潮，也建議採買可以透過外送員外送，免舟車勞頓，且省時省力更方便。

至於今年第一次在春節發紅包就因疫情取消，陳其邁接受媒體聯訪被問到此事表示，雖然感到鬰卒，不過提醒大家務必落實防疫，「防疫做得好、安心過好年就是最大的紅包」。

三鳳中街管委會主委伍進昌說，今年年貨價格大致持平，只有台灣香菇因天冷減產調漲2成，並宣傳商品有保證及檢驗把關。年貨行銷邀請美食名廚陳鴻帶領陳其邁等人一起做年菜，還推出「防疫年菜」教大家吃得健康及養生，強調「用廚房取代藥房」的創新健康年菜觀念。

高市府經發局指出，「高雄過好年」有19個商圈、市集參與，今天起接棒舉辦，推出加菜金、加倍券等多項好康，市府也加碼每個商圈2支iPhone12作為抽獎獎品；例如三鳳中街消費累計滿新台幣3888元即可獲得摸彩券1張，除了iPhone外還有香菇禮盒、保溫瓶等實用好禮。

陳其邁 春節 年貨 高雄市

延伸閱讀

是否呼籲高雄市民避去桃園？ 陳其邁：根據CDC的指揮來調整

韓國瑜、陳其邁都不住 高市長官邸開放公益使用

相關新聞

輕軌大南環段通車近2周 號誌微調提升速率15％

高雄輕軌大南環通車後，路線行經更多交通重要幹道，曾有不少民眾反映三多、凱旋路塞車、回堵情形變本加厲；交通局檢討號誌變換，...

屏東高樹蜜棗評鑑 76歲老農首次試種拿下冠軍

屏東縣高樹鄉蜜棗種植面積370公頃，高樹鄉公所每年舉辦高樹蜜棗節，今天舉行蜜棗評鑑，有49名農友參賽，評審、農業試驗所鳳...

落地破袋檢查垃圾防「偷渡」屏東縣去年查獲違規12車次

落實垃圾分類與源頭減量，維護焚化廠壽命，屏東縣府環保局去年起增加垃圾平台檢查人力，執行進廠車輛的垃圾落地與破袋檢查，確保...

鳳山姑嫂皆里長 藍綠一家親

高雄市鳳山區76名里長中，女性占23人，其中文德里長謝智華、北門里長謝秀霞、武松里長戴惠敏3人是姑嫂關係，且分屬藍、綠及...

枋寮 打造藍皮火車夢想基地

台鐵環島電氣化枋寮到台東知本段去年12月23日通車，成為區域運轉中心的枋寮車站升格為二等站，枋寮鄉也獲選觀光局2021年...

高雄替代役男送暖 助獨居長者打掃

歲末寒冬，高雄市民政局兵役處發起「替代役男歲末年終關懷獨居長者及協助清潔居家環境」行動，年輕役男深入社區，熱情服務鄉里，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。