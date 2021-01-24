三鳳中街辦南北貨 陳其邁：做好防疫安心過好年

農曆春節將屆，「高雄過好年」今天自南北貨市場的三鳳中街起跑。雖然受疫情影響取消試吃，但高雄市長陳其邁全力幫商家促銷，並呼籲做好防疫安心過好年就是最大的紅包。

三鳳中街是高雄市南北貨批發中心，更是民眾年前採辦南北貨首選，和台北的迪化街南北齊名。受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響人氣。陳其邁今天偕市府經濟發展局長廖泰翔，以及民進黨立委李昆澤、市議員康裕成、黃香菽等人共同行銷。

因應疫情，三鳳中街配合市府規定，在兩側入口處及中間通道，以紅外線熱像儀量測體溫，嚴格要求採買民眾全程戴口罩，並取消現場試吃。

雖然取消試吃，但陳其邁為商品掛保證，包括產地源頭清楚及經過嚴格檢驗把關。他呼籲民眾提早採購才能分散人潮，也建議採買可以透過外送員外送，免舟車勞頓，且省時省力更方便。

至於今年第一次在春節發紅包就因疫情取消，陳其邁接受媒體聯訪被問到此事表示，雖然感到鬰卒，不過提醒大家務必落實防疫，「防疫做得好、安心過好年就是最大的紅包」。

三鳳中街管委會主委伍進昌說，今年年貨價格大致持平，只有台灣香菇因天冷減產調漲2成，並宣傳商品有保證及檢驗把關。年貨行銷邀請美食名廚陳鴻帶領陳其邁等人一起做年菜，還推出「防疫年菜」教大家吃得健康及養生，強調「用廚房取代藥房」的創新健康年菜觀念。

高市府經發局指出，「高雄過好年」有19個商圈、市集參與，今天起接棒舉辦，推出加菜金、加倍券等多項好康，市府也加碼每個商圈2支iPhone12作為抽獎獎品；例如三鳳中街消費累計滿新台幣3888元即可獲得摸彩券1張，除了iPhone外還有香菇禮盒、保溫瓶等實用好禮。