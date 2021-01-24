輕軌大南環段通車近2周 號誌微調提升速率15％

高雄輕軌大南環通車後，路線行經更多交通重要幹道，曾有不少民眾反映三多、凱旋路塞車、回堵情形變本加厲；交通局檢討號誌變換，今表示經過路口號誌微調，確保沿線東西向橫交道路通行秒數等措施後，行車速率已較通車初期提升15%。

輕軌行駛於平面道路，大南環段行經不少市區主要道路，通車後，不少民眾抱怨停等時間似乎變長，尤其三多路塞車變嚴重，路況卡卡。

交通局今表示，輕軌大南環段上路近2周，市府一直很重視周邊路網運行效率，交通、捷運局與廠商成立路口號誌精進小組，通車後每天觀察路況，並進行沿線路口號誌微調，增加行車效率。

交通局說，路口號誌時制微調後，輕軌列車有效利用規畫的綠燈時間，同時也確保沿線東西向橫交道路通行秒數，經觀察，輕軌列車通行的C32站到C37站路段，行車速率已較通車初期提升15%以上。

交通局號誌微調主要是利用原本規畫的綠燈時間讓輕軌通行，如輕軌通行路段有多路口，原本可能多路口會同時綠燈或紅燈，但輕軌抵達該路口後，為了輕軌優先，會增加讓輕軌綠燈通行時間，造成其他車輛紅燈停等時間變長。

經微調讓各路口紅綠燈時間不再同步，輕軌先抵達的路口先行綠燈，讓輕軌行經到哪就剛好能碰到綠燈，不用讓輕軌未抵達的路口就提前綠燈等輕軌通行。

交通局統計，經微調後，原本通車初期，輕軌從C32到C37站要花11、12分鐘，現在縮短為8、9分鐘，減少對道路影響。至於東西向橫交道路如三多路等，早上和傍晚的上下班尖峰時間，行車速率也維持在通車前時速約30公里水準。

交通局表示，路口號誌精進小組會持續觀察運作效率狀況，期待在確保輕軌優先通行運作需求下，維持整體路網運行效率。有居民認為，三多路口速率雖沒太大變化，但仍因輕軌感覺路口號誌變複雜，可能會導致更多違規，需多宣導取締。