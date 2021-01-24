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高市府、監理所送春聯、紅包 近日開放領取

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高市府準備春聯、小紅包等春節小物，開放民眾領取。圖／高市府提供
高市府準備春聯、小紅包等春節小物，開放民眾領取。圖／高市府提供

許多政府機關在農曆春節前都會發送新春小物給民眾，高市府今年春節小物包括春聯、1元小紅包等；高雄市區監理所也將在2月4日上午9點舉辦送春聯活動，只要手機掃描QR Code或捐贈2本以上漂書，即可獲得春聯，送完為止。

今年受新冠肺炎疫情影響，高雄市長陳其邁取消發紅包行程，也不親自發送春節小物，而是請市民到市府四維行政中心一樓聯合服務中心、鳳山行政中心前棟一樓服務台、38區的區公所索取。

高雄市政府今年新春小物包括傳統春聯、一元小紅包（福袋）和方形Q版春聯，傳統春聯、福袋即日起可索取，方形Q版春聯則自27日起可索取，送完為止。

高雄市區監理所也將在2月4日上午9點舉辦「牛轉乾坤送春聯慶歡樂」活動，現場民眾只要手機掃描QR Code加入智能客服小幫手，或捐贈2本以上漂書用書，即可獲得高雄市書法協會名家的親筆春聯一份，每人限領一份，送完為止。

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