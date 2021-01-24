屏東高樹蜜棗評鑑 76歲老農首次試種拿下冠軍
屏東縣高樹鄉蜜棗種植面積370公頃，高樹鄉公所每年舉辦高樹蜜棗節，今天舉行蜜棗評鑑，有49名農友參賽，評審、農業試驗所鳳山分所郭展宏說，今年高樹鄉蜜棗的果實大小、品質、糖度都很不錯，糖度都有14度以上，最甜有15.6度；拿下冠軍的是農友汪丁進，原本種植木瓜、香蕉，第一次試種蜜棗，拿下冠軍，他直呼「料想不到」。
屏東縣高樹鄉長王樹圍說，高樹鄉的蜜棗有得天獨厚的環境， 冬秋之際，日夜溫差大，乾冷得宜的氣候，甘淨的水源，孕育出醇甜綿密，皮薄氣香的果肉，高樹蜜棗與鳳梨、芋頭齊名，列為高樹三寶。
拿下冠軍的農友74歲汪丁進說，料想不到，務農多年，以往都是種木瓜、香蕉，前年11月將原本種木瓜的8分地，拿其中2分地種植蜜棗，他種植蜜棗品種是新品種，台農13號「雪麗」，他用栽種木瓜的技術心得，應用在種植蜜棗。
蜜棗評分標準，外觀色澤、甜度都占30分，重量、口感均占20分，評審、農試所鳳山分所郭展宏說，今年參賽的蜜棗，果實大小、品質糖度都很不錯，前幾名的表現很平均，前幾名的糖度都有14度以上，糖度最高有15.6度。
王樹圍說，高樹蜜棗也是今年2021年高樹馬拉松的伴手禮之一，農曆年節也是熱門伴手禮，歡迎大家一起來高樹，棗到幸福。
屏東縣高樹鄉蜜棗品質得獎者：冠軍汪丁進、亞軍黃金泉、季軍鄭明輝，3名優選楊混藤、梁立定、陳寶川。
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