中醫師防疫商品賣得好 盈餘7成將捐公益

疫情升溫，如何維持健康是大家新年最大的願望。由中西醫學博士陳勇利研發、獲得台中市十大伴手禮首獎的「新希望禮盒」近日銷量竄升，陳勇利說，將把商品盈餘的7成捐給20個公益團體，另也歡迎有需要的社服團體可以和他以其商品共同舉辦勸募活動，為社會盡一分心力。

陳勇利目前是中醫師，他利用國內外具藥養生效用植物製作成茶包，並開創出「臻品植萃」品牌行銷各地，不但把養生日常化，也利用這些植物的銷售，帶動農民的收益，並因所開發的新希望禮盒製作環保、巧思，日前獲選台中十大伴手禮。

新希望禮盒裡面裝著以中藥草和西方花草綜合製作、用於養生的茶和香皂。當盒內的商品用完之後，外盒的紙包裝只要澆水就可以發芽、開花，這樣的設計理念也同時獲得德國iF、德國紅點等6個國際設計大賽肯定。

陳勇利說，禮盒會受到喜愛，和盒內有人參面膜、青春泡湯包、茉莉氣巡茶及珍珠手工皂有關，例如泡湯包內含有桂枝、大風草、香茅等放鬆全身筋骨的天然花草，茉莉氣巡茶更具養顏美容和促進循環效果，珍珠手工皂也能清潔美白，都具有防疫概念。

他說，原本禮盒的種仔僅有4樣，還來在一些長輩建議下，增加更多樣達到12種，分別是紅紫蘇、小松菜、葉用蘿蔔、菠菜、韭菜、萵苣，百日菊、紫羅蘭、波斯菊、阿拉比卡咖啡豆、康乃馨、向日葵，在此疫情令人憂心的時刻，看著種子長成綠色植物既友善地球又有療癒感。