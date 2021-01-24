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落地破袋檢查垃圾防「偷渡」屏東縣去年查獲違規12車次

聯合報 / 記者劉星君／屏東縣即時報導
落實垃圾分類與源頭減量，維護焚化廠壽命，屏東縣府環保局去年起增加垃圾平台檢查人力，執行進廠車輛的垃圾落地與破袋檢查。圖／屏東縣府環保局提供
落實垃圾分類與源頭減量，維護焚化廠壽命，屏東縣府環保局去年起增加垃圾平台檢查人力，執行進廠車輛的垃圾落地與破袋檢查。圖／屏東縣府環保局提供

落實垃圾分類與源頭減量，維護焚化廠壽命，屏東縣府環保局去年起增加垃圾平台檢查人力，執行進廠車輛的垃圾落地與破袋檢查，確保焚化廠操作營運品質，環保局指出，去年針對清運車輛加強落地檢查，查獲違規共12車次，其中公所違規退運3車次、更改收費5車次、勸導1車次。

環保局指出，109年度針對清運車輛加強落地檢查，檢查公所2263車次及事業單位1372車次，共3635車次，查獲公所違規退運3車次、更改收費5車次、勸導1車次；事業單位違規退運1車次、勸導1車次，合計違規共12車次。違規樣態，上方用垃圾覆蓋，下面發現是營建剩餘土石方，還有大型家具未破碎拆解，直接放在垃圾車內。

環保局指出，嚴格審查申請事業廢棄物進廠的申請場所、申請種類、性質及數量，防止外縣市事業廢棄物「偷渡」到縣內焚化爐處理，增加焚化廠處理負荷量。疫情期間，也督促廠區做好清潔管控工作，全面消毒。

環保局指出，崁頂焚化廠經大規模設備效能更新後，獲環保署評鑑頒發107年自主改善最佳進步特別獎後，108年度查核評鑑獲甲等，109年更提升至27.8萬公噸，達設計處理量的99.5%以上，已創近年來新高。

環保局長顏幸苑說，屏東縣政府與台糖公司操作營運崁頂焚化廠的20年合約營運期限今年底將屆滿，縣政府團隊為能後續操作提升營運效率，辦理焚化廠升級整備規畫，藉由焚化廠老舊處理設施及汙染防制設備的汰舊換新整體改善，再積極爭取補助設置廢棄物分選處理場，讓垃圾能均質化的進入焚化爐焚燒處理。

落實垃圾分類與源頭減量，維護焚化廠壽命，屏東縣府環保局去年起增加垃圾平台檢查人力，執行進廠車輛的垃圾落地與破袋檢查。圖／屏東縣府環保局提供
落實垃圾分類與源頭減量，維護焚化廠壽命，屏東縣府環保局去年起增加垃圾平台檢查人力，執行進廠車輛的垃圾落地與破袋檢查。圖／屏東縣府環保局提供
落實垃圾分類與源頭減量，維護焚化廠壽命，屏東縣府環保局去年起增加垃圾平台檢查人力，執行進廠車輛的垃圾落地與破袋檢查。圖／屏東縣府環保局提供
落實垃圾分類與源頭減量，維護焚化廠壽命，屏東縣府環保局去年起增加垃圾平台檢查人力，執行進廠車輛的垃圾落地與破袋檢查。圖／屏東縣府環保局提供
落實垃圾分類與源頭減量，維護焚化廠壽命，屏東縣府環保局去年起增加垃圾平台檢查人力，執行進廠車輛的垃圾落地與破袋檢查。圖／屏東縣府環保局提供
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落實垃圾分類與源頭減量，維護焚化廠壽命，屏東縣府環保局去年起增加垃圾平台檢查人力，執行進廠車輛的垃圾落地與破袋檢查。圖／屏東縣府環保局提供
落實垃圾分類與源頭減量，維護焚化廠壽命，屏東縣府環保局去年起增加垃圾平台檢查人力，執行進廠車輛的垃圾落地與破袋檢查。圖／屏東縣府環保局提供

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