移民署辦新春揮毫 有請名師傳授新住民書寫家中春聯
再過不久，就要過年了，為了讓新住民體驗特有年俗，移民署南區事務大隊金門縣服務站今日在金門縣社會福利館舉辦「金牛迎春賀滿盈揮毫活動」，邀請金門縣文藝協會理事長張君玉擔任講師，讓新住民及民眾重溫傳統年節氣氛，共同迎接牛來富年的來臨。
張君玉在課堂上除了教授寫春聯的技巧外，也講授張貼春聯的正確貼法，以左右直聯的最後一個字來判斷，如果是「仄聲」則是上聯貼在右邊，「平聲」就是下聯貼在左邊，讓參與的學員都說，原來春聯還有這麼多學問在。現場老師與學員所寫的春聯互相交流，洋溢著濃濃年味，別有一番風趣。
現場新住民也書寫著自己母語的春聯，來自越南的阿美表示，越南以單張春聯居多，通常採用跟年節有關的字，或者是中文跟越南文字相結合的字畫，跟臺灣的春聯不太一樣；還有小朋友畫了「牛」的圖案春聯要貼在腳踏車上，代表輪胎就會像牛一樣耐用不容易故障，逗得大家哈哈大笑。
此外移民署也透過此次課程向新住民宣導「新式外來人口統一證號」的證件，已於1月2日起正式核發，以及提醒學員中央流行疫情指揮中心已啟動「秋冬防疫專案」，民眾出入八大類場所應配戴口罩，保護自己也保護別人。
金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，很高興可以跟金門縣文藝協會攜手辦理新春揮毫活動，藉此讓新住民體驗熱鬧喜悅的節慶文化。
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