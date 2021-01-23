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移民署辦新春揮毫 有請名師傳授新住民書寫家中春聯

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
移民署南區事務大隊金門縣服務站今日舉辦「金牛迎春賀滿盈揮毫活動」，吸引大小朋友熱情參與。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供
移民署南區事務大隊金門縣服務站今日舉辦「金牛迎春賀滿盈揮毫活動」，吸引大小朋友熱情參與。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供

再過不久，就要過年了，為了讓新住民體驗特有年俗，移民署南區事務大隊金門縣服務站今日在金門縣社會福利館舉辦「金牛迎春賀滿盈揮毫活動」，邀請金門縣文藝協會理事長張君玉擔任講師，讓新住民及民眾重溫傳統年節氣氛，共同迎接牛來富年的來臨。

張君玉在課堂上除了教授寫春聯的技巧外，也講授張貼春聯的正確貼法，以左右直聯的最後一個字來判斷，如果是「仄聲」則是上聯貼在右邊，「平聲」就是下聯貼在左邊，讓參與的學員都說，原來春聯還有這麼多學問在。現場老師與學員所寫的春聯互相交流，洋溢著濃濃年味，別有一番風趣。

現場新住民也書寫著自己母語的春聯，來自越南的阿美表示，越南以單張春聯居多，通常採用跟年節有關的字，或者是中文跟越南文字相結合的字畫，跟臺灣的春聯不太一樣；還有小朋友畫了「牛」的圖案春聯要貼在腳踏車上，代表輪胎就會像牛一樣耐用不容易故障，逗得大家哈哈大笑。

此外移民署也透過此次課程向新住民宣導「新式外來人口統一證號」的證件，已於1月2日起正式核發，以及提醒學員中央流行疫情指揮中心已啟動「秋冬防疫專案」，民眾出入八大類場所應配戴口罩，保護自己也保護別人。　

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，很高興可以跟金門縣文藝協會攜手辦理新春揮毫活動，藉此讓新住民體驗熱鬧喜悅的節慶文化。

新住民開心的展示自己書寫的春聯，直說原來春聯有這麼多學問。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供
新住民開心的展示自己書寫的春聯，直說原來春聯有這麼多學問。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供
移民署南區事務大隊金門縣服務站今日邀請金門縣文藝協會理事長張君玉教導新住民書寫春聯，大家都覺得很有趣。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供
移民署南區事務大隊金門縣服務站今日邀請金門縣文藝協會理事長張君玉教導新住民書寫春聯，大家都覺得很有趣。圖／移民署南區事務大隊金門縣服務站提供

春聯 金門 新住民

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