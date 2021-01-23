太羨慕！金酒年終獎金3.5個月起跳 民眾：還有缺嗎？

受到疫情影響，金門最大公營企業金酒公司近日決定取消年終尾牙餐會，尾牙摸彩照樣在1月29日線上直播舉行，屆時將抽出最大獎15打家戶配酒，預估市價將近30萬，此外還有近百萬現金禮券等豐富摸彩獎品；據了解，儘管今年業績未達標，但也拚出99.25億營業額，每位員工最少可獲得3.5個月年終獎金，讓不少民眾都相當羨慕，直問還有缺嗎？

金酒公司員工將近1300人，堪稱是金門的最大企業，原本今年的尾牙訂在1月29日於台開風獅爺商店街舉行，預計席開170桌，但考量疫情不斷升溫，經過金酒產業工會與公司討論後，決定取消餐會，改為每人發500元的代金，讓各單位自行決定是否辦小組聚餐，或是改為購物基金。

據金酒工會人員透露，雖然員工都超期待一年一度的尾牙，但看到近期疫情嚴峻，大家都樂於配合中央與縣府的防疫政策，且改發500元，大家也可以各自聚餐，一樣開心。

據了解，往年金酒公司尾牙抽獎，最大獎是抽「30打的家戶配酒」，今年雖然最大獎只抽「15打家戶配酒」，但據說，酒的年份比較久，市價約30萬，另還有近百萬現金禮券等豐富摸彩獎品，將於1月29日線上直播抽獎。

金酒工會理事長陳尚智表示，所有的同仁，在過去一年，都很努力賺錢，為金酒公司創下99.25億的營業額，並提撥給縣府33.5億的盈餘，但近期聽說年終獎金可能會被縮減20%，他與多位幹部日前特別去找縣長楊鎮浯表達員工的心聲。

陳尚智表示，從民國86年到109年，績效獎金都維持在2.6個月，從沒被縮減，今年受大環境影響，雖然業績沒有達標，不過大家都很努力，總算拼到接近百億，希望縣府可以幫忙想想有無變通的方法，保障員工的權利。

金酒公司行銷副總陳啟展表示，往年的年終獎金，表現好的員工最多可領到4個月以上，當中有年終獎金1.5個月、績效獎金則是2個多月起跳，今年將預發部分獎金，預估是 3.5個月，至於其他部分，還在跟縣府極力爭取，看能否有變通的方式。