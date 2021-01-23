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「風伯傳人」王明宗搞創意 新警察獎座與手機架問世

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
有「風伯傳人」美譽的王明宗最近又有新作品，他將「石敢當文鎮」跟手機架做結合，製作石敢當手機座，相當受到歡迎。記者蔡家蓁／攝影
有「風伯傳人」美譽的王明宗最近又有新作品，他將「石敢當文鎮」跟手機架做結合，製作石敢當手機座，相當受到歡迎。記者蔡家蓁／攝影

有「風伯傳人」美譽的王明宗最近又有新作品，他與金門縣警察局合作，推出結合警察和風獅爺形象的「警察風獅爺」獎座，相當討喜吸睛，王明宗透露，目前會有大中小3種款式問世，只要員警表現績優，就會頒贈一個小的風獅爺獎座，連續表現績優，還可換大的風獅爺獎座，藉以激勵員警的士氣。

近期都在忙於創作的王明宗表示，金門最有名的就是風獅爺，他日前與警局討論後，決定將在地的特色與警察公仔結合，設計「警察風獅爺公仔獎杯」，他說，為了讓獎杯更具有收藏價值，其中大的，只會限量製作66尊，未來員警只要表現好，就會獲贈1尊小的風獅爺警察公仔，集滿3個小的可換中型，中的3尊又可以換大，有點「集點」的概念，這樣的概念，頗受警界高層認可。

這款新的警察獎杯，上面的警察風獅爺，穿著新版警察制服，還有著大眼睛、紅鼻子，加上一抹露齒的微笑，大大的頭上頂著小小的帽子，Q版的造型惹人喜愛。王明宗認為，隨著時代變遷，警察公仔也應該有不一樣的款式，不宜再沿用以前的舊款式，於是他設計出這款結合風獅爺形象的警察公仔，辨識度極高，讓人一眼就知道這是金門的警察。

除了獎座外，王明宗還設計石敢當手機座，這是將「石敢當文鎮」跟手機架做結合，共有4種造型，每個售價200元，他透露，他設計了將近6個月，才將這個藝術生活化的商品製作出來，既可擺放手機又可擺飾，因為有防小人、擋路衝又聚財的功能，據說，成為台灣不少辦公室的團購商品。

「藝術是條辛苦又漫長的路！」王明宗無奈的說，每次只要一發表新的文創產品，沒多久就被模仿，搞得滿街大巷都在賣，這對藝術創作者來說打擊很大，一想到絞盡腦汁的創作，竟被人仿冒賤賣，讓他看到了很痛心；他提及，曾在廈門鼓浪嶼百貨公司有設櫃，一開始業績也很不錯，但沒多久就遭仿冒，商品被賤價買賣，讓他只能忍痛撤出。

王明宗最近又有新作品，他與金門縣警察局合作，推出結合警察和風獅爺形象的「警察風獅爺」獎座，相當可愛。記者蔡家蓁／攝影
王明宗最近又有新作品，他與金門縣警察局合作，推出結合警察和風獅爺形象的「警察風獅爺」獎座，相當可愛。記者蔡家蓁／攝影
王明宗還設計石敢當手機座，這是將「石敢當文鎮」跟手機架做結合，共有4種造型，每個售價200元，既可防小人還有聚財功能，成為受歡迎的辦公室小物。記者蔡家蓁／攝影
王明宗還設計石敢當手機座，這是將「石敢當文鎮」跟手機架做結合，共有4種造型，每個售價200元，既可防小人還有聚財功能，成為受歡迎的辦公室小物。記者蔡家蓁／攝影

警察 風獅爺

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