烏坵燈塔燈守之女出書 超過一甲子南海故事吹響突擊號

今天是123自由日，烏坵燈塔的燈守之女高丹華，昨天在基隆發表兩本新書，「王盛傳與他的弟兄們-烏坵‧南海部隊」暨「看見烏坵燈塔」，這兩本新書敘述南海部隊和烏坵燈塔的超過一甲子的歷史故事，以及大時代下過去國民政府反共救國義士的種種歷史故事。交通部次長祁文中也出席。

新書發表會特別邀請南海部隊退役的張細山、邱水金，在現場吹響突擊號，與烏坵老兵陳恩民、黃埔17期的百歲人瑞黃菁華、南海部隊聯誼會同袍，回憶當年突擊大陸的往事，讓時光有如回到當年的情景。

現場邀請金曲獎歌者羅思容現場演唱特別為烏坵寫的歌-「塔照烏坵」，交通部次長祁文中、金門縣文化局長許正芳、基隆市文化局副局長李添慶、台灣燈塔協會、台北市永春同鄉會、基隆市閩南同鄉會、烏坵文史工作室等人齊聚一堂。

高丹華表示，在推動烏坵燈塔復燈的同時，她特別感謝一路走來許多幫助過她的國軍退役老兵，還有幫她寫序的立法委員蔡適應，在她推動燈塔復燈、歷史古蹟保存的時候，感謝蔡立委用具體的行動，爭取烏坵燈塔列入國定古蹟，進而引發一連串的我國燈塔守護及保存的漣漪。

她還說，烏坵燈塔下的第一批軍人-南海部隊退役的弟兄，幾乎都選擇在基隆為安身立命之所，所以他別想在基隆開新書發表會，為當年戍守燈塔的部隊、反共救國的義士，留下歷史的紀錄。