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初賽揭曉 興中國小再度代表高市出征全國戲劇競賽

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
家庭組初賽冠軍，Nitu Kantan 尼度甘丹隊。圖／高市原民會提供
家庭組初賽冠軍，Nitu Kantan 尼度甘丹隊。圖／高市原民會提供

「第十屆原住民族語戲劇競賽」今天在高雄市岡山文化中心舉辦，共有14支隊伍參賽。市府原民會表示，經過激烈初賽優勝名單出爐，社會組冠軍是高雄市拉阿魯哇文教協進會、學生組冠軍興中國小、家庭組冠軍Nitu Kantan 尼度甘丹隊，各組冠軍隊伍將代表高雄市參加全國賽。

家庭組率先登場，今年共8隊參賽，劇情多以傳統神話故事及文化傳承等劇情為主，列入瀕危語言的茂林區茂林里、萬山里及多納里皆派隊伍參賽，成員從7歲到70歲。

社會組及學生組下午進行，拉阿魯哇文教協進會由一群年輕人組隊參加，主要傳達聖貝祭的神話背景，奪得社會組冠軍；學生組的興中國小也是競賽常勝軍，去年獲得全國賽冠軍，今年以「布鼓拉芙兒童藝術團隊」參賽，團隊規畫穿越劇，結合拉阿魯哇族語及布農語，再度拿下初賽冠軍。Nitu Kantan 尼度甘丹隊（布農族語不簡單之意）獲得家庭組冠軍。

主委阿布斯表示，盼透過有趣競賽帶動年輕人學習族語風氣，期待初賽冠軍隊伍代表高市在全國賽中大放異彩。

學生組初賽冠軍，高雄市桃源區興中國小布鼓拉芙兒童藝術團隊。圖／高市原民會提供
學生組初賽冠軍，高雄市桃源區興中國小布鼓拉芙兒童藝術團隊。圖／高市原民會提供
高雄市拉阿魯哇文教協進會贏得社會組初賽冠軍。圖／高市原民會提供
高雄市拉阿魯哇文教協進會贏得社會組初賽冠軍。圖／高市原民會提供

高雄市 岡山 原住民

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