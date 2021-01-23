快訊

竹北傳工安意外！她遭堆高機輾過臟器外露 夫目睹妻慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬祖新村阮義忠攝影展 重現馬祖1970年代人文風景

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
「馬祖1979阮義忠攝影展」今起至3月21日止在中壢馬祖新村眷村文創園區舉辦。圖／文化局提供
「馬祖1979阮義忠攝影展」今起至3月21日止在中壢馬祖新村眷村文創園區舉辦。圖／文化局提供

桃園市文化局與連江縣政府文化處共同舉辦「馬祖1979阮義忠攝影展」，今年移展中壢馬祖新村眷村文創園區，原汁原味呈現攝影師阮義忠於1979年所拍攝的100張精選照片，張張引人入勝，今天下午2點開展，展期至3月21日止，邀請民眾一起回顧馬祖1970年代的人文風景。

阮義忠曾在多國舉辦個展，2018年在宜蘭成立阮義忠台灣故事館，他去年初在臉書貼出1979年1月隨台視歌星到馬祖勞軍行，停留一星期南、北竿、莒光在演出之餘，穿梭參訪鄉間人物日常觀察及景物拍攝紀錄，馬祖網友相互指認圖中人物、地點，隨著照片轉發、分享掀起熱烈回響，觸動台馬兩地許多馬祖人的鄉愁。　　

阮義忠的照片，提供大家了解過去和現在的差異，擴大觀看人與物的視野，那一幀幀樸素原始的影像，無聲地呼喚馬祖人，以及曾經戍守馬祖的軍人，一起回到四十多年前的舊日。他以作品本身，記錄他對馬祖的深情，啟發人們藝術與真實之間的複雜關係。

中壢的馬祖新村是為了駐守在馬祖前線軍官們的眷屬所建，去年11月在馬祖展出的「馬祖1979阮義忠攝影展」移至馬祖人的第二故鄉桃園舉辦，希望透過此次展覽重拾桃園人近乎消逝的馬祖記憶，回憶那一年，美國與中華民國斷交，與中華人民共和國建交，連續21年的砲擊宣告終止等歷史大事。

「馬祖1979阮義忠攝影展」今起至3月21日止在中壢馬祖新村眷村文創園區舉辦。圖／文化局提供
「馬祖1979阮義忠攝影展」今起至3月21日止在中壢馬祖新村眷村文創園區舉辦。圖／文化局提供
「馬祖1979阮義忠攝影展」今起至3月21日止在中壢馬祖新村眷村文創園區舉辦。圖／文化局提供
「馬祖1979阮義忠攝影展」今起至3月21日止在中壢馬祖新村眷村文創園區舉辦。圖／文化局提供

馬祖

延伸閱讀

下午起北台灣轉冷！ 吳德榮：未來一周兩波冷空氣接力

桃園八德的馬祖人：馬祖移民故事

馬祖「春節擴大威力掃蕩誓師大會」 加強查緝走私

金門大旱 50年來最嚴重 高粱枯了

相關新聞

挑動小琉球觀光敏感神經 海委會拋遊客設限及收費

屏東小琉球旺季期間每天萬人登島，遊客總量管制或收費卻是縣府、鵬管處一直不碰的敏感議題；行政院海洋委員會前天到小琉球開因應...

馬祖新村阮義忠攝影展 重現馬祖1970年代人文風景

桃園市文化局與連江縣政府文化處共同舉辦「馬祖1979阮義忠攝影展」，今年移展中壢馬祖新村眷村文創園區，原汁原味呈現攝影師...

打造藍皮火車夢想基地 石斑魚故鄉屏東枋寮蛻變中

台鐵環島電氣化枋寮到台東知本段去年12月23日通車，成為區域運轉中心的枋寮車站升格為二等站，枋寮鄉也獲選觀光局2021年...

屏東瑪家專五道路自治條例修正 將改變收費方法

屏東縣瑪家鄉公所於去年底制定「專五道路自治條例」，原定今年初於禮納里部落設站，管制上山人數250人為限，並規定收取清潔養...

屏東市三大廟宇春節送暖 發百萬助千餘低收戶

屏東縣政府與屏東市公所共同辦理「春節送暖．歲末關懷活動」，於今天上午分別在屏東市玉皇宮、都城隍廟及聖帝廟慈鳳宮三大廟宇發...

高雄鳳山姑嫂3人都是里長 藍綠一家親

高雄市鳳山區76名里長中，女性占23人，其中文德里長謝智華、北門里長謝秀霞、武松里長戴惠敏3人是姑嫂關係，且分屬藍、綠及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。