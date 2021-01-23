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馬祖新村阮義忠攝影展 重現馬祖1970年代人文風景
桃園市文化局與連江縣政府文化處共同舉辦「馬祖1979阮義忠攝影展」，今年移展中壢馬祖新村眷村文創園區，原汁原味呈現攝影師阮義忠於1979年所拍攝的100張精選照片，張張引人入勝，今天下午2點開展，展期至3月21日止，邀請民眾一起回顧馬祖1970年代的人文風景。
阮義忠曾在多國舉辦個展，2018年在宜蘭成立阮義忠台灣故事館，他去年初在臉書貼出1979年1月隨台視歌星到馬祖勞軍行，停留一星期南、北竿、莒光在演出之餘，穿梭參訪鄉間人物日常觀察及景物拍攝紀錄，馬祖網友相互指認圖中人物、地點，隨著照片轉發、分享掀起熱烈回響，觸動台馬兩地許多馬祖人的鄉愁。
阮義忠的照片，提供大家了解過去和現在的差異，擴大觀看人與物的視野，那一幀幀樸素原始的影像，無聲地呼喚馬祖人，以及曾經戍守馬祖的軍人，一起回到四十多年前的舊日。他以作品本身，記錄他對馬祖的深情，啟發人們藝術與真實之間的複雜關係。
中壢的馬祖新村是為了駐守在馬祖前線軍官們的眷屬所建，去年11月在馬祖展出的「馬祖1979阮義忠攝影展」移至馬祖人的第二故鄉桃園舉辦，希望透過此次展覽重拾桃園人近乎消逝的馬祖記憶，回憶那一年，美國與中華民國斷交，與中華人民共和國建交，連續21年的砲擊宣告終止等歷史大事。
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