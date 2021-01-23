打造藍皮火車夢想基地 石斑魚故鄉屏東枋寮蛻變中

台鐵環島電氣化枋寮到台東知本段去年12月23日通車，成為區域運轉中心的枋寮車站升格為二等站，枋寮鄉也獲選觀光局2021年「經典小鎮」；鄉長陳亞麟說，為提升觀光能量，站前商街環境「門面」改善第1期工程甫完工，接著和台鐵合作活化熄燈的F3藝文特區，台鐵也將利用閒置空間和房舍打造「藍皮火車夢想基地」，為4月復駛的藍皮觀光列車做準備。

「今年將是觀光起飛元年！」陳亞麟說，枋寮火車站升等後，每天增加5列次普悠瑪及假日4列次自強號，運能提升，枋寮鄉今年並獲選「經典小鎮」，為留住遊客的心，去年向中央爭取「城鎮之心」第1期改善站前商街環境的「門面」改善工程甫完工，站前廣場迎賓石斑魚等在地農特產的馬賽克裝飾藝術，人行道改善外，海堤邊打造的「枋寮之心」造景意象等也一併升級。

台鐵19年前為活化枋寮車站閒置員工宿舍打造的屏東枋寮鐵道藝術村（F3藝文特區），一度成為全台鐵道藝術村空間活化的驕傲案例，但舊宿舍多無使照，台鐵和縣府租約規定不得有商業行為，駐村藝術家為顧生計多無法常住或退出，前年底縣府退租後熄燈閒置；陳亞麟說，鄉公所有心活化卻無力，關鍵還是地主台鐵，呼籲共同合作活化共創多贏，台鐵已有善意回應。