屏東瑪家專五道路自治條例修正 將改變收費方法

屏東縣瑪家鄉公所於去年底制定「專五道路自治條例」，原定今年初於禮納里部落設站，管制上山人數250人為限，並規定收取清潔養護費用，引起山友反彈。由於自治條例與「公路經營業管理規則」牴觸，經屏東縣政府函文要求修正，鄉公所便暫緩實施，新修正自治條例，由鄉民代表會審議通過，並函送縣府核備。

瑪家鄉「專五道路」長達8公里，為禮納里部落以及白賓山、旗鹽山等熱門登山路線必經之路，鄉公所去年規畫，原定今年1月起，在禮納里部落設管制站，採網路預約制，每天上山人數250人為限，且每人酌收30元至80元的清潔養護費用，引起山友反彈。

由於鄉公所原制定的「屏專五道路自治條例」部分內容與交通部「公路經營業管理規則」牴觸，便由縣府函文要求修正，鄉公所便暫緩實施，不過，瑪家鄉長梁明輝表示，為保護原鄉的文化資產與維護族人權益，收費的原則不變，但會研議收費機制與配套，來尋求山友認同。

鄉公所經檢討與修正，由鄉民代表會於1月19日臨時會審議通過修正的「屏東縣瑪家鄉屏專五道路（希沙屋瑪SISAUMAQ）自治條例」，內容，除刪除每人收取清潔養護費用，改為進入道路通行的汽車收取養護費用，並配合親山政策，登山客限於專五道路4.2公里處範圍內免徵收費用，但車輛務必停於停車格內。至於道路所需養護費不足支應時，由本所自行編列預算支應。