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屏東市三大廟宇春節送暖 發百萬助千餘低收戶
屏東縣政府與屏東市公所共同辦理「春節送暖．歲末關懷活動」，於今天上午分別在屏東市玉皇宮、都城隍廟及聖帝廟慈鳳宮三大廟宇發送。共1074戶每人1000元，發放100多萬元的低收入戶紅包壓歲錢。屏東市長林恊松也感謝三大廟宇的善舉，同時暖心呼籲各方民間慈善單位、企業或是個人，都能提供力量來幫助有需要的人。
「春節送暖．歲末關懷活動」，分別在屏東市玉皇宮、都城隍廟、慈鳳宮辦理發放活動，每一處供358名符合資格的民眾領取，於今天上午9時許展開，不少民眾一早就到場排隊等候。
屏東副縣長吳麗雪、林恊松上午也親自到場發送紅包，並向玉皇宮尤聰敏主委、都城隍廟王家銘主委、屏東聖帝廟慈鳳宮杜灴城董事長及志工們致謝，同時感謝地方團體的善心的熱情響應，讓弱勢家庭也能在寒冬中過個好年。
屏東市公所指出，「春節送暖．歲末關懷活動」已經邁入第8年，今天上午共發送1074戶每人1000元的紅包壓歲錢，總計107萬4000元。
林恊松表示，感謝三大廟宇的善舉，每個人總會有遇到低潮或困難的時候，社會關懷的力量能讓人度過困頓，也希望歲末送暖的活動能拋磚引玉，讓更多行有餘力的人士發揮愛心來回饋社會，讓更多弱勢家庭得到幫助。
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