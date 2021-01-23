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傳統市場防疫再升級 台中經發局祭8招防疫措施

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
國內疫情嚴峻，加上春節假期即將來臨，防疫絕不能鬆懈，市府要求各公有市場攤商營業全面佩戴口罩、每日加強攤位清潔。圖／台中市經發局提供
國內疫情嚴峻，加上春節假期即將來臨，防疫絕不能鬆懈，市府要求各公有市場攤商營業全面佩戴口罩、每日加強攤位清潔。圖／台中市經發局提供

國內、外新冠肺炎疫情升溫，本土確診病例增加，台中市經濟發展局展開全面部署，祭出市場防疫8大招，包括戴口罩、攤位清潔、加裝透明罩、內用座位隔板、公共區域消毒、出入口酒精消毒、廁所提供清潔用品、加強防疫宣導。今天再至福安公有零售市場、春社市場宣導各市集提高自我防疫能力，維護消費者健康安全。

經發局長張峯源表示，國內疫情嚴峻，加上春節假期即將來臨，防疫絕不能鬆懈，市府要求各公有市場攤商營業全面佩戴口罩、每日加強攤位清潔、鼓勵熟食攤加裝透明遮罩、小吃攤內用座位加裝隔板、市場公共區域每週全面清潔消毒、市場出入口設置酒精自動噴霧消毒器、市場廁所提供肥皂加強洗手防疫觀念、管理室定期向攤商進行防疫宣導等8項防疫措施，強化各市場攤商防疫意識。

經發局說，中央流行疫情指揮中心自去年底啟動秋冬防疫專案，強制民眾出入8大類高感染傳播風險場域須佩戴口罩。經發局配合中央及市府政策，要求各轄管市集攤商及消費者進入市集皆須佩戴口罩，並停止試吃與試用、提高消毒頻率。

若有未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁罰3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。市集管理人員將持續加強稽查，落實公共場所防疫，守護市民健康，共同做好防疫工作，讓消費者可安心「迺」菜市。

國內疫情嚴峻，加上春節假期即將來臨，防疫絕不能鬆懈，市府要求各公有市場攤商營業全面佩戴口罩、每日加強攤位清潔。圖／台中市經發局提供
國內疫情嚴峻，加上春節假期即將來臨，防疫絕不能鬆懈，市府要求各公有市場攤商營業全面佩戴口罩、每日加強攤位清潔。圖／台中市經發局提供
國內、外新冠肺炎疫情升溫，本土確診病例增加，台中市經濟發展局展開全面部署，祭出市場防疫8大招。圖／台中市經發局提供
國內、外新冠肺炎疫情升溫，本土確診病例增加，台中市經濟發展局展開全面部署，祭出市場防疫8大招。圖／台中市經發局提供

口罩 疫情

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