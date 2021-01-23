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高雄鳳山姑嫂3人都是里長 藍綠一家親

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市鳳山區文德里長謝智華、北門里長謝秀霞、武松里長戴惠敏（由右至左）3人是姑嫂關係，且分屬藍、綠及無黨籍，政治立場不同不影響家人情感。記者王慧瑛／攝影
高雄市鳳山區文德里長謝智華、北門里長謝秀霞、武松里長戴惠敏（由右至左）3人是姑嫂關係，且分屬藍、綠及無黨籍，政治立場不同不影響家人情感。記者王慧瑛／攝影

高雄市鳳山區76名里長中，女性占23人，其中文德里長謝智華、北門里長謝秀霞、武松里長戴惠敏3人是姑嫂關係，且分屬藍、綠及無黨籍，政治立場不同不影響家人情感，服務里民相當到位，活力十足。

3人從政資歷比一比，謝智華出道較早，已連任3屆里長，另一半經商，她卻「閒不住」跳出來選里長，首次參選就如願出線，服務熱忱獲好評，也連3屆。

56歲謝智華說，參選里長全因時機與緣分，自己有濃厚的媽媽性格，「個性比較雞婆」，照顧里民是件很有成就感的事，幫里民解決困難是當里長最迷人的事。

謝智華與小3歲的謝秀霞是親姊妹，謝秀霞當里長前便熱中社團，投入公益不遺餘力，目前是第2任里長。戴惠敏是謝智華、謝秀霞的親大嫂，2年多前，戴惠敏參選武松里長，以新人黑馬之姿當選，是家族第3位里長，也成為話題。

今天上午武松里長戴惠敏辦迎新春活動，現場有跳蚤二手物義賣、寫春聯、義剪等，鳳山警分局也到現場擺攤宣導，還有里民載歌載舞獻藝，熱鬧滾滾。

謝智華、謝秀霞到場同樂，以行動支持大嫂主辦的活動。謝智華說，3人的里特質不同，平時各忙各的，但會相互關心、打氣，雖然3人分屬不同黨籍，但這正說明「不分藍綠，用心服務才是王道」。

謝秀霞說，3人平時會相互討論，必要時會資源共享，3個里互動多，感覺相當親，也曾一起辦鄰長聯誼

高雄市鳳山區文德里長謝智華、北門里長謝秀霞、武松里長戴惠敏（由右至左）3人是姑嫂關係，且分屬藍、綠及無黨籍，政治立場不同不影響家人情感。記者王慧瑛／攝影
高雄市鳳山區文德里長謝智華、北門里長謝秀霞、武松里長戴惠敏（由右至左）3人是姑嫂關係，且分屬藍、綠及無黨籍，政治立場不同不影響家人情感。記者王慧瑛／攝影
高雄市鳳山區武松里長戴惠敏今天辦迎新春活動，丈夫謝景隆當分身忙著招呼，夫妻倆默契十足。記者王慧瑛／攝影
高雄市鳳山區武松里長戴惠敏今天辦迎新春活動，丈夫謝景隆當分身忙著招呼，夫妻倆默契十足。記者王慧瑛／攝影
高雄市鳳山區武松里長戴惠敏今天辦迎新春活動，凝聚里民情感。記者王慧瑛／攝影
高雄市鳳山區武松里長戴惠敏今天辦迎新春活動，凝聚里民情感。記者王慧瑛／攝影

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