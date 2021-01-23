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高市看得見產銷履歷的神農市集 首度移師衛武營
相中衛武營周邊豐沛的消費潛力，高雄市「神農市集」今天首度移師鳳山舉行，未來可望成為農友另一處銷售具產銷履歷安心食材的希望廣場。
高雄市農業局為鼓勵農民參與產銷履歷驗證與「高雄首選」優質農產認證，也推動在地小農的世代傳承，104年起於鼓山區博愛路與龍文街路段舉辦神農市集，歷經多年努力，吸聚不少消費鐵粉，已成為高雄特色市集，但今天首度移師鳳山衛武營區「試水溫」。
農業局主祕梁銘憲表示，市長陳其邁上任後，一直希望為農民找到一處可長可久的「希望廣場」基地，具備便利交通，豐沛消費人流，可以安心經營，同時提供廣大消費者一處假日休憩的環境，鳳山衛武營優質環境，消費素質高，未來可列入評估地點。
市議員林智鴻說，鳳山是高雄人口最多的一區，過去居民很羨慕北高雄有神農市集可逛，假日吸引滿滿人潮，因此市長上任後，地方即積極爭取在衛武營比照北高雄設立「希望廣場」，衛武營每年有超過百萬的休憩人口，已是高市生活品質的指標區段，如果能就地採買到安全新鮮且具產銷履歷的農產，將會更棒。希望「神農市場」未來能夠成為衛武營區的常態市集活動。
高雄市農業局101年透過神農市集推動在地食材產銷履歷至今，10年來累積近2000公頃、約1600戶通過產銷履歷驗證，成長達16倍，也提供愈多的安心食材，讓民眾食用。
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