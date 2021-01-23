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金門縣府協調第4波加班機 25日一早開放訂位
春節假期即將來臨，你買好返鄉機票了嗎？今年的春節疏運，各航空公司日前已開放正班機及第3波加班機訂位，釋出大部分運能，經縣府全力溝通協調下並同意保障航空公司搭載率後，在非常緊湊時間下調度出春節第4波加班機，預計加開北金單向尖峰時段來回班機計3架次，雙向提供696座位數，並定於109年1月25日(星期一)上午9時統一受理民眾訂位。
金門縣觀光處表示，第3波加班機開放訂位後，仍有許多鄉親反應未訂到機位，楊縣長指示積極再協調各航空公司調度運能，經協調後增加第4波加班機，以滿足鄉親需求。此波加班機機位有限，民眾需有短時間內即被訂購一空之心理準備，提醒民眾儘早作好準備，以免向隅。
縣府從2月9至11日也將於台灣西部5機場設置鄉親服務台，密切注意現場人潮，適時協調加班機或軍機以疏運旅客。
此次第4波加班機的作業，縣府說明如下：
一、加班航線：金門-台北航線
二、加班日期、時間：
(一)年前尖峰時段：台北→金門航線(台北起飛時間)：
2月10日：華信 14:50
(二)年後尖峰時段：金門→台北航線(金門起飛時間)
1、2月15日(初四)：立榮 11:40
2、2月16日(初五)：華信 15:30
三、公開訂票作業與時間：自1月25日(星期一)上午9時起，由各航空公司訂位電話及網路公開接受訂位。
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