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首屆太武盃少棒賽開打 14支隊伍齊聚金門有電視直播

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
第一屆太武盃全國軟式少棒錦標賽，從昨日至26在金門縣立壘球場以及金門高中棒球場開打。圖／金門棒球運動委員會提供
第一屆太武盃全國軟式少棒錦標賽，從昨日至26在金門縣立壘球場以及金門高中棒球場開打。圖／金門棒球運動委員會提供

第一屆太武盃全國軟式少棒錦標賽，從昨日至26在金門縣立壘球場以及金門高中棒球場開打，來自全國14支少棒球隊齊聚金門，金門縣長楊鎮浯還特別到場參加開幕儀式為賽事開球，他表示，希望透過太武盃開端，讓金門體育活動能夠提升。

金門地處離島，每次到台灣參加賽會，都需花大筆費用，金門縣體育會棒球運動委員會主委陳滄江期盼透過太武盃增加金門小球員比賽經驗，進而減輕金門兩支少棒隊赴台參賽的經費壓力，並提升地區棒球熱度，讓更多金門人因此熱愛棒球，增加棒球人口。

開幕典禮於昨日下午舉行，現場冠蓋雲集，由金門中正國小隊長陳柏禕代表宣誓，楊鎮浯表示，這次賽事有12支來自台灣的球隊，在疫情增溫情形下，許多體育活動都取消，不容易看到這樣的大型賽事，感謝陳滄江極力奔走，才有這樣的大場面，希望透過類似這樣的比賽建立傳統，這是一個開端，盼讓金門鄉親參與度提升，縣政府責無旁貸，會站在協助的角色。

陳滄江則說，今天非常感動，棒球能提升金門能見度，以前比賽關門打3天就結束，這次太武盃能結合地方產業、觀光，特別邀請智林體育台轉播，預計有25萬人收看，讓我們一起為金門棒球努力，希望未來能有好的棒球場吸引職棒進駐，帶動更多人來金門觀光，「金門自少棒到成棒四級棒球要一條鞭，這是未來要做的。」

本屆賽事共有14支球隊報名，其中地主金門派出中正、金寧兩支球隊參賽，比賽在金門縣立壘球場以及金門高中棒球場兩地開打，智林體育台將從賽會今日下午起到26日最後一天的冠軍戰，在主場地金門縣立壘球場提供現場直播服務，讓無法前往現場的觀眾能共同參與金門第一次舉辦的全國性少棒比賽。

第一屆太武盃全國軟式少棒錦標賽昨日開打，由金門縣長楊鎮浯負責開幕投球。圖／金門棒球運動委員會提供
第一屆太武盃全國軟式少棒錦標賽昨日開打，由金門縣長楊鎮浯負責開幕投球。圖／金門棒球運動委員會提供
第一屆太武盃全國軟式少棒錦標賽昨日開打，主委陳滄江表示，今天非常感動，棒球能提升金門能見度，以前比賽關門打3天就結束，這次太武盃能結合地方產業、觀光，特別邀請智林體育台轉播，預計有25萬人收看，讓我們一起為金門棒球努力，希望未來能有好的棒球場吸引職棒進駐，帶動更多人來金門觀光，「金門自少棒到成棒四級棒球要一條鞭，這是未來要做的。」。圖／金門棒球運動委員會提供
第一屆太武盃全國軟式少棒錦標賽昨日開打，主委陳滄江表示，今天非常感動，棒球能提升金門能見度，以前比賽關門打3天就結束，這次太武盃能結合地方產業、觀光，特別邀請智林體育台轉播，預計有25萬人收看，讓我們一起為金門棒球努力，希望未來能有好的棒球場吸引職棒進駐，帶動更多人來金門觀光，「金門自少棒到成棒四級棒球要一條鞭，這是未來要做的。」。圖／金門棒球運動委員會提供
第一屆太武盃全國軟式少棒錦標賽昨日開打，由金門體育會理事長唐麗輝負責開幕打擊。圖／金門棒球運動委員會提供
第一屆太武盃全國軟式少棒錦標賽昨日開打，由金門體育會理事長唐麗輝負責開幕打擊。圖／金門棒球運動委員會提供

金門 體育 陳滄江

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