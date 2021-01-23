快訊

寒舍董事／蔡辰洋長子蔡伯府驟逝 員工追憶：重細節、有領導力

日本女生嫌台灣市容跟交通亂！住台8年日人這樣看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搶「勤洗手」防疫商機 滿州農會動巧思推植物香皂

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東縣滿州鄉農會以黑豆和紅龍果為基底，搭配天然植物油，和廠商合作開發黑豆和紅龍果2款純植物性香皂，搶攻「勤洗手」防疫商機。圖／滿州農會提供
屏東縣滿州鄉農會以黑豆和紅龍果為基底，搭配天然植物油，和廠商合作開發黑豆和紅龍果2款純植物性香皂，搶攻「勤洗手」防疫商機。圖／滿州農會提供

新冠肺炎疫情發燒，官方不斷強調洗手是簡便又有效的防疫作為；屏東縣滿州鄉農會看準「勤洗手」的清潔用品商機，總幹事陳清木去年找專業廠商合作，以鄉內主力農產品黑豆和紅龍果為基底，搭配天然植物油，最近開發出2款香氣溫潤、不傷肌膚的純植物性香皂，創造市場區隔性，不僅給國人更多清潔用品新選擇，也為鄉內農特產開創多元商機。

滿州鄉的原生種黑豆，原被當綠肥，農會總幹事陳清木13年前提出友有機栽植及加工計畫，今年有機耕作面積已成長至250公頃，農會先和屏東科技大學合作製成黑豆醬油，在市場熱銷打開知名度，接著拓展到茶包、醋、酒等副產品，再推美妝保養品及豆漿，今年又推出黑豆和紅龍果香皂，搶攻防疫洗手清潔用品市場。

陳清木說，疫情指揮中心從去年初就不斷呼籲民眾「勤洗手」和使用酒精清毒雙手，洗手成了每天必做的生活日常，為讓民眾洗的安心，他去年找專業廠商合作，以有機黑豆及紅龍果為基底，搭配高級橄欖油、棕櫚油等天然成分，純植物性香皂散發淡淡的黑豆和紅龍果香氣且不傷皮膚，在香皂市場創造產品的區隔性。

陳清木說，黑豆有豐富蛋白質、不飽和脂肪酸、維生素、大豆黃酮等成分，富含花青素、具有高蛋白、低熱量的特性，疫情期間搭上防疫健身風潮，無糖黑豆漿、黑豆茶等健康食品的業績成長兩成，植物皂除帶給國人更多清潔用品新選擇，也為黑豆和紅龍果開啟另個商機，激勵更多農民投入友善環境的有機栽種。

紅龍果 疫情 農會

延伸閱讀

防疫險爆單 台產急喊卡

桃機門禁 急調近千輛防疫車

苗縣無國中小規劃寒假畢旅 寒輔防疫遵中央指示

2廠商退出2021台北電玩展 原攤位改為防疫排隊區

相關新聞

影／不畏罷免遊行 黃捷行程滿滿爭取支持

高雄市議員黃捷的罷免案將在2月6日舉行投票，為了激起民眾的關注，一群民間自發組成的罷捷團體準備在今天下午舉辦罷捷大遊行，...

投入消防宣導16年 茄萣分隊長蘇瑞香獲頒志工楷模獎

內政部舉辦「109年鳳凰獎楷模表揚」典禮，高雄市消防局茄萣宣導分隊長蘇瑞香獲得志工楷模獎。茄萣分隊昨日指出，蘇瑞香加入防...

搶「勤洗手」防疫商機 滿州農會動巧思推植物香皂

新冠肺炎疫情發燒，官方不斷強調洗手是簡便又有效的防疫作為；屏東縣滿州鄉農會看準「勤洗手」的清潔用品商機，總幹事陳清木去年...

高雄今早空品仍是紅色警示 民眾避在戶外劇烈運動

高雄市12個空氣品質測站今早顯示，除美濃普通外，其餘都是紅橘色，環保局已請興達電廠停2機，降載2機，並指今天下半天空氣品...

金門拓路砍樹喊卡 村民力爭

金門縣環島北路金大到頂堡路段的拓寬工程，近來因為砍樹爭議，引起網路兩派意見互批，盤山社區發展協會理事長翁明堆、盤山村長翁...

金門環島北路拓寬需移除木麻黃 環團與居民爭議不斷

金門縣環島北路金大到頂堡路段的拓寬工程，近年來因為砍樹爭議，引起網路上正反兩派人馬的互批，包括翁氏宗親會理事長翁國團、盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。