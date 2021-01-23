搶「勤洗手」防疫商機 滿州農會動巧思推植物香皂

新冠肺炎疫情發燒，官方不斷強調洗手是簡便又有效的防疫作為；屏東縣滿州鄉農會看準「勤洗手」的清潔用品商機，總幹事陳清木去年找專業廠商合作，以鄉內主力農產品黑豆和紅龍果為基底，搭配天然植物油，最近開發出2款香氣溫潤、不傷肌膚的純植物性香皂，創造市場區隔性，不僅給國人更多清潔用品新選擇，也為鄉內農特產開創多元商機。

滿州鄉的原生種黑豆，原被當綠肥，農會總幹事陳清木13年前提出友有機栽植及加工計畫，今年有機耕作面積已成長至250公頃，農會先和屏東科技大學合作製成黑豆醬油，在市場熱銷打開知名度，接著拓展到茶包、醋、酒等副產品，再推美妝保養品及豆漿，今年又推出黑豆和紅龍果香皂，搶攻防疫洗手清潔用品市場。

陳清木說，疫情指揮中心從去年初就不斷呼籲民眾「勤洗手」和使用酒精清毒雙手，洗手成了每天必做的生活日常，為讓民眾洗的安心，他去年找專業廠商合作，以有機黑豆及紅龍果為基底，搭配高級橄欖油、棕櫚油等天然成分，純植物性香皂散發淡淡的黑豆和紅龍果香氣且不傷皮膚，在香皂市場創造產品的區隔性。

陳清木說，黑豆有豐富蛋白質、不飽和脂肪酸、維生素、大豆黃酮等成分，富含花青素、具有高蛋白、低熱量的特性，疫情期間搭上防疫健身風潮，無糖黑豆漿、黑豆茶等健康食品的業績成長兩成，植物皂除帶給國人更多清潔用品新選擇，也為黑豆和紅龍果開啟另個商機，激勵更多農民投入友善環境的有機栽種。