高雄今早空品仍是紅色警示 民眾避在戶外劇烈運動

高雄市12個空氣品質測站今早顯示，除美濃普通外，其餘都是紅橘色，環保局已請興達電廠停2機，降載2機，並指今天下半天空氣品質雖逐漸改善，但目前戶外仍為紅色警示，不過中南部空氣品質比起昨天，已有轉好趨勢。

環保局表示，新一波北風逐漸增強，西半部風速同步增大，連日來受到低壓、渦旋影響，風速微弱及穩定大氣之下所累積的大量污染物已隨水平擴散，空氣品質有逐漸改善趨勢。目前興達電廠2、4號機停機中，1號機及3號機45.8均降載減排中。

環保局說，今天上半天風速稍增強，但污染未完全擴散，平地空氣仍是「紅色警示」、局部「橘色提醒」；下半天偏北風，水平擴散條件轉好，高雄市境內上風處污染有減少趨勢。

另據高雄市氣象資料顯示，包括大寮、小港、仁武、林園、前金、前鎮、復興、楠梓、鳳山及橋頭等測站偵測到的空氣品質都為紅色等級，左營測站為橘色等級，對所有族群都不健康，學校應避免師生長時間在戶外劇烈運動，敏感性族群師生外出則應配戴口罩。