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為勇敢抗疫醫護人員打氣 陳其邁隔玻璃比大愛心

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁到高雄長庚醫院為醫護人員打氣，和醫護人員隔著玻璃比大愛心。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁到高雄長庚醫院為醫護人員打氣，和醫護人員隔著玻璃比大愛心。圖／高雄市政府提供

高雄長庚醫院是新冠肺炎指定隔離醫院，收治確診重症個案、發燒篩檢、採檢，疑似獲通報病例的轉診、轉檢後送醫院，高雄市長陳其邁今天到高雄長庚為醫護人員打氣，也提醒民眾儘量以視訊方式關心病人，減少進入醫療院所，降低醫護的負擔，進入醫院時一定要遵守醫療院所的防疫管制措施。

高雄市政府昨天全面啟動加強醫院防疫管制措施，陳其邁今天由高市衛生局黃志中、長庚醫院院長王植𤋮等陪同，到高雄長庚醫院13D專責病房向醫護人員加油打氣，和醫護人員隔著厚厚的玻璃比大愛心。

陳其邁說，這些醫護人員承受了非常高的風險，但大家仍舊士氣高昂，勇敢抗疫，守住最後堡壘，令人感動，部立桃園醫院、長庚醫院、所有台灣醫護都如此。

高雄市政府昨天要求醫院再強化防疫管制措施，包括限縮陪病、探病，一般門診、急診進出醫院分流感管、專門收新冠肺炎確診或疑似個案的負壓隔離病房、專責病房、加護病房要落實感染控制和分艙分流分區專任醫療照護。

高雄市長陳其邁到高雄長庚醫院為醫護人員打氣，和醫護人員隔著玻璃比大愛心。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁到高雄長庚醫院為醫護人員打氣，和醫護人員隔著玻璃比大愛心。圖／高雄市政府提供

長庚 醫護人員 新冠肺炎

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