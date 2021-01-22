為勇敢抗疫醫護人員打氣 陳其邁隔玻璃比大愛心

高雄長庚醫院是新冠肺炎指定隔離醫院，收治確診重症個案、發燒篩檢、採檢，疑似獲通報病例的轉診、轉檢後送醫院，高雄市長陳其邁今天到高雄長庚為醫護人員打氣，也提醒民眾儘量以視訊方式關心病人，減少進入醫療院所，降低醫護的負擔，進入醫院時一定要遵守醫療院所的防疫管制措施。

高雄市政府昨天全面啟動加強醫院防疫管制措施，陳其邁今天由高市衛生局黃志中、長庚醫院院長王植𤋮等陪同，到高雄長庚醫院13D專責病房向醫護人員加油打氣，和醫護人員隔著厚厚的玻璃比大愛心。

陳其邁說，這些醫護人員承受了非常高的風險，但大家仍舊士氣高昂，勇敢抗疫，守住最後堡壘，令人感動，部立桃園醫院、長庚醫院、所有台灣醫護都如此。