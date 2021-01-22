聽新聞
test
0:00 / 0:00
為勇敢抗疫醫護人員打氣 陳其邁隔玻璃比大愛心
高雄長庚醫院是新冠肺炎指定隔離醫院，收治確診重症個案、發燒篩檢、採檢，疑似獲通報病例的轉診、轉檢後送醫院，高雄市長陳其邁今天到高雄長庚為醫護人員打氣，也提醒民眾儘量以視訊方式關心病人，減少進入醫療院所，降低醫護的負擔，進入醫院時一定要遵守醫療院所的防疫管制措施。
高雄市政府昨天全面啟動加強醫院防疫管制措施，陳其邁今天由高市衛生局黃志中、長庚醫院院長王植𤋮等陪同，到高雄長庚醫院13D專責病房向醫護人員加油打氣，和醫護人員隔著厚厚的玻璃比大愛心。
陳其邁說，這些醫護人員承受了非常高的風險，但大家仍舊士氣高昂，勇敢抗疫，守住最後堡壘，令人感動，部立桃園醫院、長庚醫院、所有台灣醫護都如此。
高雄市政府昨天要求醫院再強化防疫管制措施，包括限縮陪病、探病，一般門診、急診進出醫院分流感管、專門收新冠肺炎確診或疑似個案的負壓隔離病房、專責病房、加護病房要落實感染控制和分艙分流分區專任醫療照護。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言