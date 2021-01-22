金門環島北路拓寬需移除木麻黃 環團與居民爭議不斷

金門縣環島北路金大到頂堡路段的拓寬工程，近年來因為砍樹爭議，引起網路上正反兩派人馬的互批，包括翁氏宗親會理事長翁國團、盤山社區發展協會理事長翁明堆、盤山村長翁品洋等人今天率領40多位鄉親，再次前往金門縣議會陳情，要求金門縣政府加速推動環島北路拓寬計劃；對此，縣府工務處表示，拓寬是勢在必行，盼將各方的意見進行彙整，儘速來進行。

金門的環島北路兩旁種植木麻黃樹，綠樹成蔭而有「綠色隧道」美名，縣府在106年推動環島北路拓寬，第1期從金大到救國團，雖僅1公里，卻砍了130棵樹木，引起各界的撻伐，原本第2期從金大到頂堡路段，也緊跟著要施做，卻因為各界護樹的聲浪不斷，而暫緩。

盤山村民在去年3月5日曾赴縣府拉白條，抗議護樹團體罔顧人命，今天又前往縣議會陳情，由議長洪允典等人親自接見， 翁明堆強調，我們才是土生土長的居民，卻被「新住民」主導政策，他氣憤的說，2016年強颱莫蘭蒂狂掃金門，木麻黃被吹得七零八落，阻斷交通，村民只能連夜動員鋸樹，才讓救護車得以通行，他想問護樹聯盟，「當晚你們在哪裡？」，如果車上的病患是你家的親人，你情何以堪？

翁明堆說，護樹聯盟一直強調木麻黃有多美，其實木麻黃的階段性任務已經完成，就如同父母親總有老去離開的一天，不可能要求雙親永遠不能往生。

「要蓋一條安全回家的路有這麼困難嗎？」翁明堆激動表示，村里的老人家居多，且大多不會上網，縣府用網上民調，這樣做民調公平嗎？他重申，這是他最後一次陳情，接下來會用更激烈的手段，就算被關也沒關係，一定要把道路拓寬。

村民翁紹輝也提出，開發與保育沒有絕對的對錯，應該找出平衡點，他認為，環島北路是金門東西向的重要道路、是在地居民重要的聯外道路，在人口逐年成長，及未來可預見發展前提下，應該盡早規畫與拓寬。畢竟現在的徵收與工程成本一定是會比未來還低，因此縣府團隊應該以更高的視野及遠見有魄力的承擔。

長期關注此議題的議員董森堡強調，沒有人反對行車與道路安全，但路樹能否與道路拓寬並行？藉分隔汽機車道、維持行車及路人的安全應該可以納入思考。而環島北路的都市計劃路寬為30分尺，縱然如今現有規劃13.3公尺進行拓寬，未來如果按進行2、3次拓寬，屆時路上的私有土地必然奇貨可居，恐會造成工程徵收的困難，建議金門縣的都市計劃應該進行總檢討，一次解決所有的紛爭。