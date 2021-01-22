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高丹華出新書 金門文化局：發掘更多老英雄故事

中央社 / 金門縣22日電

烏坵文史工作者高丹華今天舉行「王盛傳與他的弟兄們－烏坵．南海部隊」和「看見烏坵燈塔」新書發表會。金門縣文化局長許正芳說，未來要中央地方聯手，發掘更多的燈塔人和老英雄故事。

「王盛傳與他的弟兄們－烏坵．南海部隊」書中敘述反共救國軍南海部隊靈魂人物王盛傳，從最早駐紮在烏坵，後來移師金門溪邊，與西方公司合作突擊中國大陸的那段往事，以及他與兄弟們的濃密情感。

福建反共救國軍閩南地區總隊，簡稱南海部隊。金門溪邊村的南海部隊在司令王盛傳指揮下，多次向福建東南沿海發動登陸突襲作戰，有效牽制韓戰期間共軍轉移兵力投入韓戰。

發表會上，多名昔日南海部隊的老兵都親自蒞臨現場，在高齡86歲的南海部隊吹號手張細山吹號下，揭開序幕。其中，高齡101歲的南海部隊老兵黃菁華提到，當年19歲進入黃埔軍校，為了躲避共產黨追殺2年，從福建逃到香港，再轉到金門溪邊，有幸成為南海部隊的一員，自謙對國家社會沒有什麼貢獻。1990年代陸戰隊小坵連排長的陳恩民，也向黃菁華、張細山和另一老兵邱水金致敬。

新書發表會同時追悼書中記載但已辭世的老兵，台灣吳玉添和黃瑞德、新疆陳光澤和廈門沈紅珠。

出席發表會的交通部次長祁文中表示，燈塔的精神在於燈塔家族的故事，自己身為燈塔家族第二代，新書出版是燈塔家族的大事，很榮幸可以參與。

任職金門縣港務處多年，熟悉燈塔業務的金門縣文化局長許正芳也呼應，未來要跨交通部、文化局與地方各單位，發掘更多的燈塔家族和老英雄的故事。

烏坵文史工作者高丹華說，新書發表會特別選於基隆舉行，因為1953年7月韓戰結束，中共戰俘中有1萬多人到台灣，第一批於1954年1月23日抵達基隆，中華民國政府稱他們為「反共義士」，並定1月23日為自由日。在此同時，南海部隊納入國軍正式編制，大部分撤退抵台的游擊隊員也都是由基隆港上岸，後來多數落戶基隆地區，間接參與了基隆漁業發展。

高丹華說，發表會舉行的日期選擇在世人逐漸淡忘的「123自由日」前夕，主要在突顯南海部隊與韓戰反共義士間的歷史因緣。

南海 燈塔 金門

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