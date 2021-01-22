高雄市政府小紅包春聯40地點索取 「犇」向美好

高雄市政府每年的農曆春節前都會發送新春小物給市民，但今年受新冠肺炎疫情的影響，不是由市長發送，而是請市民到市府四維行政中心一樓聯合服務中心、鳳山行政中心前棟一樓服務台、38區的區公所索取。

高雄市政府表示，今年的新春小物有傳統春聯、一元小紅包（福袋）和方形Q版春聯，其中的傳統春聯、福袋即日起可到前述的地點索取，至於方形Q版春聯，27日（周三）起可到前述地點索取，3種新春小物數量都有限，送完為止。