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高雄市政府小紅包春聯40地點索取 「犇」向美好

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
為了防疫，高雄市牛年新春小物不由市長陳其邁發送，由民眾到指定地點索取。圖／高雄市政府提供
為了防疫，高雄市牛年新春小物不由市長陳其邁發送，由民眾到指定地點索取。圖／高雄市政府提供

高雄市政府每年的農曆春節前都會發送新春小物給市民，但今年受新冠肺炎疫情的影響，不是由市長發送，而是請市民到市府四維行政中心一樓聯合服務中心、鳳山行政中心前棟一樓服務台、38區的區公所索取。

高雄市政府表示，今年的新春小物有傳統春聯、一元小紅包福袋）和方形Q版春聯，其中的傳統春聯、福袋即日起可到前述的地點索取，至於方形Q版春聯，27日（周三）起可到前述地點索取，3種新春小物數量都有限，送完為止。

高市府表示，傳統春聯是請全國知名的高雄書法老師陳明德書寫，陳明德任職高雄湖內區明宗國小，曾獲得全國美術展書法金牌、也是湖內明宗書法館館長，筆觸剛健有勁；方形Q版春聯以「犇向美好」字樣為主軸，周邊環繞崗山之眼、捷運美麗島站光之穹頂、高雄流行音樂中心和高雄輕軌等高雄景點，棗子、芒果、芭樂、香蕉、白玉蘿蔔、肉燥飯、黑輪等高雄在地農產及美食也在構圖之列；福袋以可愛風格呈現牛年意象，內有1元硬幣，是市府新春小紅包。

為了防疫，高雄市牛年新春小物今年不由市長發送，由市民在指定地點索取。圖／高雄市政府提供
為了防疫，高雄市牛年新春小物今年不由市長發送，由市民在指定地點索取。圖／高雄市政府提供
高雄市牛年小紅包（福袋），由民眾到指定地點索取。圖／高雄市政府提供
高雄市牛年小紅包（福袋），由民眾到指定地點索取。圖／高雄市政府提供

春聯 福袋 紅包

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