揮別香蕉大王吳振瑞年代 旗一辦事處即將拆除

台灣青果合作社曾帶領台灣香蕉創下外銷輝煌紀錄，擁有54年歷史的「旗一辦事處」外牆留有香蕉大王吳振瑞題字。這棟歷史悠久的建築物閒置多年，近日挖土機進駐，疑似即將拆除重建，地方文史人士感到不捨，盼能留下這段記錄香蕉歷史的珍貴建物。高雄分社表示，辦公室去年出售，無權表示意見，內部文物多半移置其他辦公室存放。

青果社高雄分社2年前遷回旗山「旗二辦事處」，並陸續出售各地集貨場，位在旗山小火車站後方的「旗一辦事處」也有意出售。

近日地方盛傳「旗一辦事處」已經出售，新買家是經營有線電視出身的南部影視大亨，昨天開始有挖土機進駐，準備拆除歷史超過半甲子歲月的老建物。

尊懷活水人文協會指出，青果合作社的「旗一辦事處」是日治時期「青果同業組合」的旗山辦事處，當年由青果理事主席吳振瑞一手創建，頂樓還有直升機平台；辦事處是旗山老街香蕉產業文化與歷史軸心內涵，盼能留下這棟具有歷史價值的老建物。