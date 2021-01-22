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潮州鎮集百名書法家提筆揮毫 一個上午產出上千幅春聯

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
潮州鎮長周品全（左）、立委廖婉汝（右）出席「辛丑迎春百人名家揮毫贈春聯」活動。記者陳弘逸／攝影
潮州鎮長周品全（左）、立委廖婉汝（右）出席「辛丑迎春百人名家揮毫贈春聯」活動。記者陳弘逸／攝影

潮州日式建築文化園區，今年展出「第八十一回中日國際文化交流340區優秀書法作品」，共展出82件書法作品。潮州鎮公所為迎新春，今天舉辦「辛丑迎春百人名家揮毫贈春聯」，並首次集結百名書法愛好者齊聚，現場提筆揮毫替民眾寫春聯以及姓氏堂號春聯，光一個上午，便寫出上千幅春聯。

潮州日式歷史建築文化園區展覽館，為潮州地方公共美學空間，去年就曾展出第八十回中日國際文化交流優秀書法作品，今年於1日17月展出八十一回所得獎項有協贊員2件作品、19件準特選、51件秀件賞，以及10件佳作賞，共81件作品。

另外，為即將到來的農曆過年增添喜氣，鎮公所今天集結百名書法愛好者，舉辦「辛丑迎春百人名家揮毫贈春聯」，為現場民眾提筆揮毫，寫春聯以及姓氏堂號春聯。

潮州鎮公所指出，本次活動，以推動姓氏堂號春聯，按照姓氏指定堂聯，由名家揮毫，深化對傳統文化的認同，了解祖先的源流，為這次辦理春聯揮毫的目的，並進行簡易隨緣春聯講座，分享春聯左右聯正確貼法，提供對春聯的認知。

活動原定，10時許展開，但有不少書法愛好者一早就到場，替現場民眾寫春聯，由於現場民眾相當熱絡，加上今天下雨，許多民眾還將寫好的春聯掛掛一旁晾乾，讓上千幅春聯齊掛的畫面相當壯觀。

陳姓書法家說，今天就算來了一百多名書法家為民眾寫春聯，還是有很多人忙不過來，光自己上午就寫了上百幅春聯，甚至還耗掉3罐墨水。

鎮公所表示，「辛丑迎春百人名家揮毫贈春聯」活動，邀請鎮內相關藝文團體參與，並透過活動串聯，促成地方文化盛事，同時也與民眾共同迎新年。

「第八十一回中日國際文化交流340區優秀書法作品」於1月17日起於潮州日式建築文化園區，展出至3月14日。

潮州鎮公所舉辦「辛丑迎春百人名家揮毫贈春聯」活動，集合上百名書法家替民眾寫春聯。記者陳弘逸／攝影
潮州鎮公所舉辦「辛丑迎春百人名家揮毫贈春聯」活動，集合上百名書法家替民眾寫春聯。記者陳弘逸／攝影
由於今天下與，許多民眾將寫好的春聯掛掛一旁晾乾，讓上千幅春聯齊掛的畫面相當壯觀。記者陳弘逸／攝影
由於今天下與，許多民眾將寫好的春聯掛掛一旁晾乾，讓上千幅春聯齊掛的畫面相當壯觀。記者陳弘逸／攝影
潮州鎮公所舉辦「辛丑迎春百人名家揮毫贈春聯」活動，集合上百名書法家替民眾寫春聯。記者陳弘逸／攝影
潮州鎮公所舉辦「辛丑迎春百人名家揮毫贈春聯」活動，集合上百名書法家替民眾寫春聯。記者陳弘逸／攝影
潮州日式歷史建築文化園區展年展出「第八十一回中日國際文化交流340區優秀書法作品」。記者陳弘逸／攝影
潮州日式歷史建築文化園區展年展出「第八十一回中日國際文化交流340區優秀書法作品」。記者陳弘逸／攝影
潮州鎮公所舉辦「辛丑迎春百人名家揮毫贈春聯」活動，集合上百名書法家替民眾寫春聯。記者陳弘逸／攝影
潮州鎮公所舉辦「辛丑迎春百人名家揮毫贈春聯」活動，集合上百名書法家替民眾寫春聯。記者陳弘逸／攝影

春聯 日式建築 書法家

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