澎湖自行車旅遊年推跳島西遊記 體驗海島魅力

觀光局澎湖國家風景區管理處長許宗民今天表示，今年是自行車旅遊年，3月起推出自行車跳島西遊記與領騎服務等系列活動，吸引遊客到澎湖慢遊，享受海島美景。

許宗民表示，今年自行車旅遊年，澎管處將推出自行車領騎服務、騎單車數位集章、單車跳島西遊記與2021澎湖跳島101K自行車等系列活動，遊客可以20公里時速，欣賞、體驗菊島獨特的魅力。

許宗民也指出，今年在馬公文澳祖師廟舉辦的元宵乞龜嘉年華活動，因受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫等影響，決定取消，不過，萬龜祈福系列活動，則將分散至縣內17所宮廟來自行辦理。另外，澎湖西嶼小門地質館改設為小門地質探索館，29日如期開幕，期盼未來成為小門嶼的新亮點。

許宗民今天在年終記者會上表示，去年推出寶島仲夏節、澎湖跳島101K自行車、菊島跨海馬拉松、澎湖秋瘋季、澎湖國際海灣燈光節等系列觀光活動，都吸引了大批的觀光遊客，其中澎湖國際海灣燈光節還獲得國際設計大獎，最為難得。