後疫情時代 金門台開拼轉型全館滿額抽花東遊

受到新冠肺炎疫情影響，金門的台開風獅爺商店街業績也受到影響，後疫情時代，台開也積極轉型，今天宣布將引進瑞典知名傢具品牌商品、璞之鍋引進國際知名餐飲集團-「糖朝」商品，全館滿額再抽花東旅遊券，另外，每年的招牌活動「求發財金儀式」，也將在新年期間登場，歡迎金門的鄉親踴躍來參加。

台開風獅爺商店街表示，自2014開業以來，與台灣之名美國量販店長期配合，讓金門民眾與歐美熱銷商品零時差，除了在原有商品服務外，最新策略將再開拓傢俱及居家用品，引進「瑞典知名傢具品牌」商品，以店中店實境展示銷售，並且整合台灣本島及金門兩段海陸運，提升運送時效，並縮短費用成本。未來將以進口商品為主題，分別與國內兩大指標性『美式量販及瑞典傢俱』品牌配合，與傳統量販店做市場區隔，及客製化訂購服務，搶攻金門本地市場。

另外，商店街內相當受歡迎的「璞之鍋」也與國際知名餐飲集團-糖朝配合，引進糖朝人氣商品「流沙包、荷葉捲」兩種產品，讓金門居民也能品嘗到源自香港正宗港式茶點的美味。「糖朝」為香港知名茶餐廳，以真材實料的不凡手藝，烹飪極緻料理，成為聞名海內外最受華人歡迎的粵菜餐廳之一，在2006年更榮獲香港甜品第一的殊榮，因而得到亞洲各地饕客的肯定，同時也奠定了香港甜品霸主的地位。

有鑑於，金門與花蓮專案式包機旅遊興起，為了讓金門鄉親有更多機會一覽花東美麗風貌，風獅爺商店街與國內旅行社配合，從今日起至2月16日期間，於館內指定櫃位消費滿2000元，即有機會抽中價值3000元之花東旅遊券，讓消費者以更優惠的價格，體驗花蓮及台東風光景色。