後疫情時代 金門台開拼轉型全館滿額抽花東遊
受到新冠肺炎疫情影響，金門的台開風獅爺商店街業績也受到影響，後疫情時代，台開也積極轉型，今天宣布將引進瑞典知名傢具品牌商品、璞之鍋引進國際知名餐飲集團-「糖朝」商品，全館滿額再抽花東旅遊券，另外，每年的招牌活動「求發財金儀式」，也將在新年期間登場，歡迎金門的鄉親踴躍來參加。
台開風獅爺商店街表示，自2014開業以來，與台灣之名美國量販店長期配合，讓金門民眾與歐美熱銷商品零時差，除了在原有商品服務外，最新策略將再開拓傢俱及居家用品，引進「瑞典知名傢具品牌」商品，以店中店實境展示銷售，並且整合台灣本島及金門兩段海陸運，提升運送時效，並縮短費用成本。未來將以進口商品為主題，分別與國內兩大指標性『美式量販及瑞典傢俱』品牌配合，與傳統量販店做市場區隔，及客製化訂購服務，搶攻金門本地市場。
另外，商店街內相當受歡迎的「璞之鍋」也與國際知名餐飲集團-糖朝配合，引進糖朝人氣商品「流沙包、荷葉捲」兩種產品，讓金門居民也能品嘗到源自香港正宗港式茶點的美味。「糖朝」為香港知名茶餐廳，以真材實料的不凡手藝，烹飪極緻料理，成為聞名海內外最受華人歡迎的粵菜餐廳之一，在2006年更榮獲香港甜品第一的殊榮，因而得到亞洲各地饕客的肯定，同時也奠定了香港甜品霸主的地位。
有鑑於，金門與花蓮專案式包機旅遊興起，為了讓金門鄉親有更多機會一覽花東美麗風貌，風獅爺商店街與國內旅行社配合，從今日起至2月16日期間，於館內指定櫃位消費滿2000元，即有機會抽中價值3000元之花東旅遊券，讓消費者以更優惠的價格，體驗花蓮及台東風光景色。
台開也預告，每年招牌活動「求發財金儀式」，今年照常於農曆正月初一至初三辦理。福德金「求金」的方式，信先向土地公焚香眾祈福之後，就可取筊，之後再向土地公行禮， 告之姓名、住處以及許下心中祈並求的願望後，就可開始擲筊求金。擲得一次聖筊，可求得200元發財金，擲得聖筊後可再擲，聖筊無上限，直至擲到笑筊獲哭筊，如果未獲「聖筊」者，則致贈開喜鴻運金「錢母」乙份。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言