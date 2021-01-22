雪上加霜！高雄空品紅色警示 林園亞聚又冒黑煙罰153萬

高雄空品監測網今天已一片「紅色」警示，林園亞聚公司10點多又因為啟爐時溫度異常，緊急停爐冒大量黑煙，讓空氣汙染更嚴重。高雄市環保局入場稽查，依空汙法裁罰基準計算，秋冬空品不良季節加重處分罰153萬元。

高雄市環保局表示，今天北風微弱，昨日累積的汙染物仍無法有效擴散，加上偏北風帶動汙染物有往南移動趨勢，今日高雄空氣品質，仍然不佳，上午達一級預警，執行空品不良應變措施，固定汙染源自主減排及管理，前20大廠商、各分區排放量前80%、汽電共生廠及電弧爐業者提前應變。

環保局稽查科表示，林園亞聚公司上午10點44分至47分，低密度聚乙烯化學製造程序檢修後啟爐，反應器升溫過程溫度異常，製程緊急停爐，但因溫度異常導致反應器壓力突升，反應器內氣體及反應累積的碳粒由緊急排放口排放，產生明顯粒狀汙染物散布於空氣中，造成大量空氣汙染。也讓林園居民嚇一跳，覺得空氣都這麼差了，工廠意外讓汙染更甚。

稽查科表示，林園亞聚已違反空氣汙染反制法第32條第一款的規定，依空汙法裁罰基準計算，秋冬空品不良季節加重處分罰153萬元。