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好樣的！高雄六龜山茶及美濃147米躋身米其林等級
有「食品界米其林」稱譽的比利時國際風味品質評鑑 International Taste Institute（iTQi）最近公布2021評鑑結果，高雄市六龜山茶及美濃147米拿下風味絕佳獎章3星殊榮，高雄市農業局表示，這兩項躋身「米其林」等級的農特產，在高雄電商平台也能買到。
高市府農業局輔導轄內農會參加評鑑，戰果豐碩。六龜區農會原生山茶（紅茶及青茶）及美濃區農會高雄147米獲頒風味絕佳獎章3星獎章、大樹區農會鳳荔酥及內門區農會龍鳳酥拿下2星獎章、旗山區農會香蕉蛋捲及大寮區農會紅蜜紅豆罐頭拿下1星獎章。
iTQi集結超過200位獲米其林或高特米魯等國際美食指南認可的專業風味專家組成評審團隊，透過「盲測」形式進行評鑑，從視覺、嗅覺、味覺、質地（食品）或餘韻（飲品）評估各項參賽產品，授予相應級別的獎章，被封為全球業界公認具影響力評鑑之一。
農業局王代理局長正一說，高雄好山好水，加上農友、農會及地方政府的合作，擁有許多純淨、不造作的高雄在地好滋味，近年各農會更積極建立品牌形象，提高辨識度，這次拿下米其林獎章的各項高雄伴手禮，在高雄首選電商平台（https://www.khagri.org.tw/）都買得到。
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