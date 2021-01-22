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澎湖今晨濃霧影響航班起降 22航班被迫停飛或折返

聯合報 / 記者林保光／即時報導
澎湖機場受濃霧影響，取消22離、到站航班。圖／本報資料照片，讀者提供
澎湖機場受濃霧影響，取消22離、到站航班。圖／本報資料照片，讀者提供

澎湖機場今天清晨出現濃霧，能見度降低，影響航班起降，立榮、華信航空都被迫取消班機，自台灣飛往澎湖的航班也折返。到今天上午11點30分，馬公航空站統計，共有22航次班機受影響，包括立榮取消離、到站各7班，華信取消離、到站4班航班。

馬公航空站表示，直到上午11點30分，澎湖機場能見度仍只有標準左右，但因雲層過低，班機無法降落，被迫折返，到下午3點，班機起降都可能受影響。

澎湖氣象站表示，今天清晨澎湖地區濃霧，能見度在1公里以下，直到上午8點才恢復1公里能見度，是因風力大產生平流霧，要到晚間東北季風增強才會改善。

據了解，立榮航空緊急調度A321大型飛機疏運旅客，高雄今天下午2時50分飛往澎湖的航班，也由原ATR機型，改為A321大型機型疏運旅客，。

澎湖機場受濃霧影響，取消22離、到站航班。圖／本報資料照片，讀者提供
澎湖機場受濃霧影響，取消22離、到站航班。圖／本報資料照片，讀者提供

澎湖 華信

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