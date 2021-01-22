屏東神父歐大福再募集口罩 助故鄉西西里島抗疫

新冠肺炎疫情升溫，去年在台募集口罩送到故鄉西西里島的義大利籍神父歐大福再度為家鄉募集口罩，他指出，西西里島正封省1個月中，盼善心人士一起送愛心。

在屏東縣東港天主堂服務的歐大福去年曾發起送口罩到家鄉西西里島活動，當時包括台灣政府及民間都協力捐口罩，歐大福還傳達故鄉當地政府及民眾很感謝台灣人民愛心。

近來武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，歐大福在東港天主堂的臉書（Facebook）粉絲頁再度為家鄉西西里島募集口罩。

歐大福在臉書表示，故鄉最近疫情再度嚴重，西西里島緊急宣布封省1個月，不忍家鄉居民受苦，再次向大家求助，期盼各界善心人士再度發揮愛心，協助西西里島居民渡過難關。

歐大福在臉書以一張從台灣屏東送愛心到西西里島的地圖向大家募集口罩，他在這張圖表中指出，他在台灣已20多年，現在東港天主堂服務，最近西西里島疫情非常嚴重，急需外面援助。

歐大福表示，台灣人有句俗話「吃果子拜樹頭」，他想再次為家鄉募集口罩，回饋家鄉對他家人的照顧，歡迎大家一起捐助口罩抵抗疫情，不管是零星或大批都非常歡迎。

歐大福指出，去年發起募集口罩時，當時台灣限制每人每14天只能買9片口罩，有人將排隊買到口罩全部捐出，還有一對夫妻把原要買結婚25週年紀念戒子的錢全部捐出，還有人捐酒精、防護衣及口罩套，台灣人善舉讓他敬佩又感動。