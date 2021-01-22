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高雄大社蜜棗像小蘋果 鮮甜上市外銷訂單大增

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄大社區出品的蜜棗質量都佳，去年單日本就外銷155噸。記者王昭月／攝影
高雄大社區出品的蜜棗質量都佳，去年單日本就外銷155噸。記者王昭月／攝影

高雄蜜棗鮮綠上市，今年質量都佳，價格漂亮，搶下不少外銷訂單，農業局代理局長王正一說，高雄棗果打出品牌，且外國認為台灣防疫做得好、採購安心，去年就外銷日本155公噸。

大社區是高雄蜜棗生產重鎮，出品的牛奶蜜棗名聞遐邇，大社區農會辦棗果評鑑，參賽的棗子都有5兩以上，外觀像小蘋果，青脆可口。60名果農一爭高下，最後由李燦明奪冠。

蜜棗的產季原本在每年12月到隔年的2月，近年來因為品種改良，加上農民改善栽培技術，每年11月到隔年4月，都能吃到。而今年農曆過年前幾波寒流，蜜棗因溫差大，生長變慢，甜度更提高。

大社農會總幹事陳宏誠說，大社區蜜棗種植面積約130公頃，年產量1500公噸，有高雄8號「珍寶」、高雄12號「珍愛」、台農13號「雪麗」及高雄11號「珍蜜」多個品種，農曆過年期間接力上市，並運送台北及高雄、屏東、台南等市場銷售，今年幾波寒流來，棗子甜度更高，台北果菜市場拍賣一公斤約360元，日本、新加坡訂單也大增。

王正一說，高雄蜜棗去年單日本就銷出155公噸。陳宏誠表示，日本藥檢很嚴格，一定要有生產履歷，棗果須以攝氏1.2度低溫冷藏14天確定沒有病蟲害，才能銷出。

高雄大社農會蜜棗評鑑，產出冠軍李燦明，由李的胞妹（左五）代表領獎。記者王昭月／攝影
高雄大社農會蜜棗評鑑，產出冠軍李燦明，由李的胞妹（左五）代表領獎。記者王昭月／攝影
高雄大社區農會舉辦蜜棗評鑑，顆顆棗果都經嚴選。記者王昭月／攝影
高雄大社區農會舉辦蜜棗評鑑，顆顆棗果都經嚴選。記者王昭月／攝影

日本 農會 寒流

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