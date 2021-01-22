高雄大社蜜棗像小蘋果 鮮甜上市外銷訂單大增

高雄蜜棗鮮綠上市，今年質量都佳，價格漂亮，搶下不少外銷訂單，農業局代理局長王正一說，高雄棗果打出品牌，且外國認為台灣防疫做得好、採購安心，去年就外銷日本155公噸。

大社區是高雄蜜棗生產重鎮，出品的牛奶蜜棗名聞遐邇，大社區農會辦棗果評鑑，參賽的棗子都有5兩以上，外觀像小蘋果，青脆可口。60名果農一爭高下，最後由李燦明奪冠。

蜜棗的產季原本在每年12月到隔年的2月，近年來因為品種改良，加上農民改善栽培技術，每年11月到隔年4月，都能吃到。而今年農曆過年前幾波寒流，蜜棗因溫差大，生長變慢，甜度更提高。

大社農會總幹事陳宏誠說，大社區蜜棗種植面積約130公頃，年產量1500公噸，有高雄8號「珍寶」、高雄12號「珍愛」、台農13號「雪麗」及高雄11號「珍蜜」多個品種，農曆過年期間接力上市，並運送台北及高雄、屏東、台南等市場銷售，今年幾波寒流來，棗子甜度更高，台北果菜市場拍賣一公斤約360元，日本、新加坡訂單也大增。