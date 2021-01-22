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鹽酥雞不能沒這味！寒害衝擊九層塔 屏東支援北部市場
近期受寒流影響，許多農作物受寒害衝擊，近期九層塔也連帶受影響，不僅嚴重凍傷減量，價格也連帶提升。反之，占全國六成以上九層塔產區的屏東萬丹，卻逆勢成長，更成為全台市場「追貨」的目標。萬丹鄉今日禾佳有機農產運銷合作社表示，屏東仍有餘力支援中北部市場需求。
今日禾佳有機農產運銷合作社理事主席黃淑女指出，羅勒，俗稱「九層塔」，全國種植面積約250公頃，屏東就占150公頃，產量超過全國六成以上，其中，萬丹就占全屏東九成，由於屏東氣候溫暖，較其他縣市的九層塔品質較為強韌且鮮美。
黃淑女進一步指出，九層塔是溫熱帶作物，特別怕冷，然而今年創下有史以來，全台一個月內三波寒流的紀錄，許多農產受影響，就連九層塔，日前於北部果菜市場出現每公斤飆290元的高價，與每公斤170元的產地，出現120元的價差，因此，市場對九層塔需求近期不斷湧入萬丹。
黃淑女表示，屏東的合作社為「預約式生產」，可穩定的供應消費者需求，尤其寒害發生時，仍有足夠的供貨量能，來避免供貨不穩定的衝擊，近期也有許多中部以上的企業派車到產地取貨，所幸，屏東仍有餘力支援中北部市場需求。
黃淑女還說，九層塔作為多種餐飲料理的佐料，尤其滷味與鹹酥雞，若少了九層塔，感覺上就「少一味」，此外，不同品種的九層塔，也含有不同的營養價值，甚至成為中醫調製藥物的原料之一。
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