平流霧籠罩 澎湖清晨白色世界
澎湖氣象站表示，今天清晨平流霧籠罩，水氣很濃，幾達降雨間，能見度只有500公尺，澎湖在霧的世界裡。
澎湖氣象站表示，氣象局發布今天會有濃霧，包括台中與馬祖等地都有，連一、二年未發生濃霧的澎湖，也籠罩在霧的世界裡。
馬公航空站表示，受到濃霧影響，澎湖機場低於能見度標準，到上午8時已取消台北、台中、高雄、台南4個航班，另有4個航班延誤，到上午9時達起降標準。
氣象站表示，澎湖清晨5時許，開始出現帶有水氣的平流霧，能見度最高的只有500公尺，還未達到濃霧的標準，不過，霧氣帶來水氣如降雨間，讓民眾感覺是在飄雨般，清涼舒服，開車或行船都要亮燈。
氣象站表示，這場平流霧目前持續籠罩，最快要等陽光露臉後，才可望逐漸散去。
根據中央氣象局數位科普網，平流霧為暖濕空氣流經寒冷海面或是地面時，空氣中水氣因氣溫下降達飽和而凝結形成。只要暖濕空氣持續移入或接觸到的海面、地面溫度回升慢，霧會籠罩一段時間而不散去。
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