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高雄取締超速排名出爐 匝道這隻蟬聯「桿王」罰近萬件

聯合報 / 記者林保光／即時報導
國道10號末端進高雄市左營區大中高架橋文川路匝道的照相桿，蟬聯高雄取締超速冠軍，去年共取締9327件超速。記者林保光／攝影
國道10號末端進高雄市左營區大中高架橋文川路匝道的照相桿，蟬聯高雄取締超速冠軍，去年共取締9327件超速。記者林保光／攝影

高雄市固定式取締交通違規照相桿，去年全年共逕行舉發超速違規案15萬2112件，其中，位在國道10號進入市區高架橋上的文川匝道照相桿，共取締9327件超速，蟬聯高雄「桿王」。

據高雄市警局交通大隊統計，去年全市217處固定式測照設備取締超速前3名，分別是左營區大中高架橋文川匝道的照相桿9327件、第二名是小港區中安路223號前的照相桿，取締9115件、第三名是路竹區復興路與復興路1133巷口的照相桿，取締8830件。

警方瞭解，左營大中高架橋上文川匝道測速桿常取締到車輛超速，是因為大中高架橋正在國道10號末端，車輛過國道號10號末端零公里處之後，雖仍在高架橋上，但已是通行在市區道路而不是國道，速限降至60公里，車輛若沒及時減速，就可能被這處固定式照相桿取締超速，這處照相桿才連4年蟬聯取締超速違規「桿王」。

高架橋 國道 高雄市

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