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旅台義籍神父不捨家鄉防疫受難 再度募愛心口罩救家鄉

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
義籍旅台神父歐大福不捨家鄉同胞受難，再度募口罩救家鄉，盼善心人士一起送愛心。圖／取自東港天主堂臉書
義籍旅台神父歐大福不捨家鄉同胞受難，再度募口罩救家鄉，盼善心人士一起送愛心。圖／取自東港天主堂臉書

入冬後全球疫情發燒，家鄉在義大利西西里島的旅台義籍神父歐大福，得知封城防疫間接導致家鄉居民無收入可買口罩，不捨同胞受難，繼去年6月首次發起「送口罩到西西里島」，17日再度於臉書發文募口罩救家鄉，數量不設限，盼善心人士一起送愛心。

現在屏東縣東港天主堂服務的歐大福，旅居台灣21年，去年疫情爆發後，因家鄉義大利西西里狀況不穩，他擔心親友安危，去年6月首次發起「送口罩到西西里島」，1個月就募到1萬5000多個口罩，直呼感動。

歐大福說，原以為疫情將趨緩，但入冬後卻強勢再起，家鄉最近疫情又再度嚴重，西西里島緊急宣布封省1個月，不忍家鄉居民受苦，再次向大家求助，期盼善心人士再度發揮愛心，集眾人之力，協助家鄉度過這次難關，如有意為口罩、運費奉獻，可電洽東港天主堂08-8322728張秘書。

他說，去年發起募口罩時，當時台灣限制每人每14天只能買9片口罩，有人看到募口罩訊息後，把去郵局排隊買的口罩全部捐出，還有對夫妻把原要買結婚25周年紀念戒的錢捐作運費，他們不是教徒，但都響應教會行善，雖然教會是要募口罩，但捐口罩外還有人捐酒精、防護衣、口罩套，台灣人如此熱情有愛心，善舉讓他敬佩又感動。

義籍旅台神父歐大福不捨家鄉同胞受難，再度募口罩救家鄉，盼善心人士一起送愛心。圖／取自東港天主堂臉書
義籍旅台神父歐大福不捨家鄉同胞受難，再度募口罩救家鄉，盼善心人士一起送愛心。圖／取自東港天主堂臉書

口罩 疫情 義大利

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