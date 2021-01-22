旅台義籍神父不捨家鄉防疫受難 再度募愛心口罩救家鄉

入冬後全球疫情發燒，家鄉在義大利西西里島的旅台義籍神父歐大福，得知封城防疫間接導致家鄉居民無收入可買口罩，不捨同胞受難，繼去年6月首次發起「送口罩到西西里島」，17日再度於臉書發文募口罩救家鄉，數量不設限，盼善心人士一起送愛心。

現在屏東縣東港天主堂服務的歐大福，旅居台灣21年，去年疫情爆發後，因家鄉義大利西西里狀況不穩，他擔心親友安危，去年6月首次發起「送口罩到西西里島」，1個月就募到1萬5000多個口罩，直呼感動。

歐大福說，原以為疫情將趨緩，但入冬後卻強勢再起，家鄉最近疫情又再度嚴重，西西里島緊急宣布封省1個月，不忍家鄉居民受苦，再次向大家求助，期盼善心人士再度發揮愛心，集眾人之力，協助家鄉度過這次難關，如有意為口罩、運費奉獻，可電洽東港天主堂08-8322728張秘書。