聽新聞
test
0:00 / 0:00
救國團金門團委會主委交接 陳金福接棒
救國團金門縣團委會今天舉行新（卸）任主任委員交接典禮，典禮由救國團主任葛永光主持，前主委洪麗萍卸下主委職務，交棒給陳金福食品股份有限公司的董事長陳金福，洪麗萍也感謝各界過往的支持，相信陳金福接任後，能帶領金門縣團委會更上一層樓。
這項交接典禮今天在救國團金門青年活動中心舉行，包括金門縣長楊鎮浯、縣府社會處長董燊處長、教育處副處長黃雅芬、金門國家公園管理處處長曾偉宏處長、金城鎮長李誠智等人都與會出席。
葛永光表示，救國團在民國41年，由前總統蔣經國成立，當時隸屬國防部，所以具有準政府組織的身份，辦理各項戰鬥營活動，培養很多青年人才；此次在疫情期間，也支援政府檢疫旅館，為國家防疫盡一份心力，政府需要救國團，我們一定全力以赴。
「一日救國團，終身救國團」他也提到，很多人雖然卸任主委，但對救國團仍然很有感情，並不會因為離開職位，而改變初衷，甚至是一人當選，全家服務。葛永光肯定，洪麗萍任內帶領救國團拓展各項青年服務工作，為青年朋友提供更好的服務。
擔任4年的主委，洪麗萍卸任滿懷感激，她說，感謝各界4年來的協助，讓她的各項事務都能推展順利；她也透露，年輕時曾參加過救國團的活動，後來出社會才沒有參與，洪麗萍認為，救國團在金門還是有很多社會責任，她說，雖然很多老師都抱怨現在的學生不好教，但其實金門的孩子，還是比較單純，期盼往後學校也能多跟救國團合作，
讓青年受到很多正能量的影響，未來的青年越來越好。
會中，由葛永光代表救國團致送新任團委會主委聘書給陳金福，以及致送李金振顧問聘書；再由陳金福也代表金門縣團委會致送副主委謝東龍及23 位指導委員聘書，整個交接典禮在眾人的祝福聲中落幕。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言