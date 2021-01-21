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遊高雄更方便了！ 700輛Goshare電動機車可租騎

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右）、睿能數位服務（Goshare）新事業總監姜家煒啟動高雄市共享電動機車的服務。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁（右）、睿能數位服務（Goshare）新事業總監姜家煒啟動高雄市共享電動機車的服務。記者劉學聖／攝影

即日起走訪高雄市景點，尤其是左營、鼓山、鹽埕等9個行政區，可選擇共享電動機車。高雄市長陳其邁今天和睿能數位服務（Goshare）新事業總監姜家煒共同啟動共享電動機車，700輛共享電動機車即起供民眾租用。

高雄市交通局表示，睿能數位服務Goshare提供的共享機車，先在左營、鼓山、三民、鹽埕、前金、新興、苓雅、前鎮和鳳山等9個行政區布點，24小時在捷運路網沿線的重點學區與熱門景點提供服務。

Goshare人員表示，共享電動機車分為輕型和125CC兩種收費，輕型的前6分鐘起跳價是 15元，125CC車款前6分鐘起跳價是25元，起跳後每分鐘都收費2.5元，可用銀行信用卡、Line pay、APPLE Pay付款，但不能用一卡通。要租用的民眾，可先下載Goshare的APP。

陳其邁表示，高雄市有捷運紅線、橘線、輕軌大南環段，其他捷運路網也加速推動，從捷運連結到社區、風景區，最方便的選擇還是電動機車。

交通局統計，目前全高市有2754輛共享電動自行車、共享電動機車及共享汽車，YouBike2.0 則有863個租賃站、8300輛，盼民眾多運用，減少私人運具的使用。

陳其邁說，今年4月間，Goshare系統會加入Mengo的套票系統，一個月只要1499元，就可以連結所有多元綠色載具，重要的是回饋。

高雄市的觀光景點很多不在Goshare目前布點的9個行政區中，陳其邁促Goshare加強在一些觀光景點，譬如旗山、大樹等的熱門景點布建，以服務更多遊客。

高雄市長陳其邁鼓勵民眾多運用共享運具，例如共享電動機車。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁鼓勵民眾多運用共享運具，例如共享電動機車。記者劉學聖／攝影

電動機車 高雄市 GoShare

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