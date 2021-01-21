鴻海旗下鴻齡科技團隊蒞金拜會 盼協助建置智慧城市

鴻海集團股價最近持續攀升，鴻海旗下鴻齡科技公司城市團隊今天到金門也受到關注，鴻齡科技在縣政府拜訪縣長楊鎮浯，對於未來大數據資訊服務，與縣府意見交流，提供建言，楊鎮浯也期待藉由應用大數據及數位資訊技術，來統計分析金門遊憩據點的旅客數據資料，利用智慧科技，來推展金門觀光服務，達成輔助政策規劃參考。

鴻齡科技城市團隊，此行由鴻齡科技總監簡志康率領，成員包括課長許雅雯、亞太電信部長林岳、資深專案副理林貴甫、永齡教育慈善基金會副執行長蔡沁瑜等人，縣府也很重視這場交流，包括楊鎮浯、秘書長陳朝金、建設處長陳祥麟等都到齊。

雙方就建置智慧城市各領域廣泛交換意見， 包括5G智慧桿─WIFI覆蓋、文化宣傳、資訊交互；人流疏散、人流預測、熱點景點、人流引導、應急指揮、視訊監控、廣播找人、車流引導、電動車充電等；智慧觀光─人流統計、體溫偵測、智慧城市行動APP、AR導覽、保育動物路殺預警；智慧交通─智慧汽機車違規偵測、共享機車系統架構等。

縣府觀光處表示，縣府於109年11月推出全國首創「金門行動旅服」PWA智慧觀光服務系統，PWA系統相較於APP，最大差別在於無須下載即可享有APP般的瀏覽體驗，即時獲得適時、適地的旅遊訊息，也將配合重大觀光活動於尚義機場發送迎賓簡訊，直接推送系統連結予抵金遊客，讓遊客一鍵即可進入體驗及取得在地近期熱門推薦內容，同時結合後端觀光產業平台，讓業者直接把優惠資訊交流與合作，共創旅遊資源及提升提袋率。