高市商業設立登記 快速櫃台半小時搞定
想在高雄開店，以往商業設立登記需於櫃台依序領號排隊，約1天時間才能完成審核；近來高市府經發局推出「商業設立登記快速櫃台」，只要申請文件齊全，約30分鐘就可取件。
高雄市經發局長廖泰翔今天指出，為提升商業競爭力，「緊緊緊」縮短商業設立登記流程；經發局去年11月起試辦「商業設立登記快速櫃台」服務，迄今累計受理逾400件，提供開店民眾快速、便捷優質服務，已獲高滿意度。
他說，過去商業設立登記約需1天才能拿到核准文件；經發局為活絡高雄商業環境，自主檢討快速登記櫃台服務，民眾只要備齊申請書、身分證明文件影本、房屋所有權人同意文件及特定行業主管機關許可文件，並願意現場候件，估計約半小時就可拿到核准公文。
經發局指出，商業登記是開店必備文件，籲要迅速取得商業登記的民眾備齊申辦資料於四維行政中心1樓「工商登記聯合服務中心」的「商業設立登記快速櫃台」由專人服務，最快30分鐘即可取件。
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