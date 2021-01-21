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愛河水質優化最後一哩路 北屋九番埤淨化場將運轉
愛河是高雄市重要排水及休憩河川，沿線有11座污水截流站等，污染源截流已達90%，為讓全線水質更優化，市府於上游興建北屋及九番埤淨化場，下月運轉後可讓全線12公里水質更澄澈。
高市府副市長林欽榮今天視察愛河上游北屋水質淨化場，了解淨化場結合停車場的工程進度及工程效益；一旦工程啟用試運轉可更優化愛河水質。
林欽榮指出，近年愛河上游的仁武區發展蓬勃，人口攀升產生的民生污水將對愛河水質帶來衝擊；水利局超前部署建置北屋及九番埤2座水質淨化場，預估可增加每日共1萬5000噸污水處理量，並達到愛河全線12公里長水質優化提升。
水利局於去年1月推動北屋等水質淨化場工程，目前已完成地下主體和進抽站結構、淨化場濾材、礫石及曝氣管線布設，預計2月中旬試運轉。水利局並爭取新台幣16億元經費分5標辦理仁武八卦寮地區污水系統建設工程。
愛河沿線已建置污水截流包括：九如、鼓山等11座污水截流站、4座橡皮壩及83處截流井等，特別的是北屋水淨場採地下化設計，上方設68個小客車停車場，多功能規劃提高公有地使用效率；淨水場用高效能蜂巢式生物濾材不同於傳統礫間淨化，可提高處理水量及效能。
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