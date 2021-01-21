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連江防疫也升級 明日起入境量測體溫
台灣的新冠肺炎疫情持續升溫，連江縣政府今天下午也召開流行疫情指揮中心會議，會中宣布，明天開始機場及碼頭的入境旅客，都要量測體溫；也會要求轄內公務員減少不必要出差；另外， 2月10日前暫緩舉辦大型活動；至於一年一度的「馬祖擺暝文化祭」是否舉辦，將待2月初疫情狀況再決定。
連江縣政府於今天下午4點半召開流行疫情指揮中心會議，由縣長劉增應主持，各相關單位與會，會中針對多項防疫事務進行研討。
劉增應表示，因疫情升溫，縣府決定今年取消尾牙餐會，各處原訂尾牙宴會經費相關支出，改以致贈水果及購置彩品，並訂於2月1日下午在縣府三樓舉辦抽獎。從明天開始機場及碼頭的入境旅客，都要量測體溫；也會要求轄內公務員減少不必要出差。
連江縣政府也表示，即日起配合中央規範強化醫療院所門禁管制措施，每日訪客可探視時段減少為1個時段，且每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，醫院得視情形調整，住院病人之陪病者（含照顧服務員）以1名為原則。
備受關注的「馬祖擺暝文化祭」是否會取消，縣府也表示，目前擺暝文化祭仍排定進行，但會視疫情發展，決定是否舉辦。另外， 2月10日前將暫緩舉行大型活動，提醒馬祖民眾，避免出入人潮聚集公共場所，落實防疫新生活運動，戴口罩，勤洗手。
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