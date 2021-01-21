突破疫情 屏東蜜棗外銷馬來西亞

受新冠肺炎疫情影響，各國鮮果消費市場受衝擊，農糧署媒合屏東縣寶島南方蔬果生產合作社所生產的LV級蜜棗，供應台農發公司輸銷3.15公噸到馬來西亞，農委會主委陳吉仲、縣長潘孟安今參加封櫃儀式，潘孟安說，屏東縣農業不因疫情停滯，縣府積極拓展外銷市場，將「屏東品牌」打入國際。

潘孟安說，屏東縣去年果品出口外銷量約3萬6千公噸，出口產值達19億，此次出口馬來西亞的蜜棗共計3.15公噸，本年度短短不到1個月更已出口約30公噸， 顯見屏東優質的果品深獲外國青睞，也期許在縣府與農民的合作下，展現屏東農業實力，在今年外銷開出紅盤。

陳吉仲說，國際疫情險峻，果品外銷，要面臨當地國家的管制措施，台灣農產品要賣出去充滿挑戰，今年國內又遇到極端氣候，乾旱、寒流造成衝擊，果品外銷，讓台灣農產品站上全世界外，也提高棗子價格。

陳吉仲說，過去3年，棗子外銷，每年都大幅度超過2位數成長，2018到2019年是外銷七百公噸，去年有840幾公噸，創造6億台幣以上產值。

陳吉仲說，去年疫情影響，台灣農產品外銷產值受影響，水果剛好顛倒，尤其芒果，香蕉，等產品，大幅度成長，除了到大陸市場受到影響外，到日本，美國，新加坡，都大幅度超過兩位數成長；芒果到韓國增加5、6百公噸，到香港增加1千多公噸，讓產地價格維持在每公斤超過一百元。

潘孟安說，不論是國內行銷或是國外行銷，通路皆需長期經營與拓展，縣府關注變化並結合在地農業，擬定策略，協助在地生產業者精進生產、強化產品開發，期許以屏東好物品牌形象，活絡並拓展國內外通路。

寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民說，今年蜜棗產量跟去年持平，但產地需求高，整體價格會提升。