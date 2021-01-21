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高市資產活化 2地上權開發案進帳5.9億權利金

中央社 / 高雄21日電
高雄市財政局推動非公用土地活化，包括舊高雄市圖書館等兩處市有地21日順利脫標，得標者取得基地70年地上權開發權利，每年需繳交土地租金，並於土地設定地上權屆滿後歸還土地使用權。中央社
高雄市財政局推動非公用土地活化，包括舊高雄市圖書館等兩處市有地21日順利脫標，得標者取得基地70年地上權開發權利，每年需繳交土地租金，並於土地設定地上權屆滿後歸還土地使用權。中央社

高市府財政局推動非公用土地活化，包括舊高雄市圖書館等兩處市有地今天順利脫標，得標者取得70年地上權，業者除要逐年繳付土地租金，並要在3年內繳交共5.9億元權利金給市府。

去年以來，高雄市房地產不斷加溫，尤其地政局辦理開發區土地標售，出現建商及投資商搶標的情形，土地標售價格走揚，建案接二連三推出；如今連設定地上權的非公用土地也成為熱門標的。

財政局指出，2件市有地設定地上權招商案順利脫標，代表企業界看好未來高雄產業發展的前景。

財政局於去年11月公告招標「前金區新田路、自強三路口商業區」及「前金區舊圖書總館市有地」設定地上權開發案，兩案吸引多家通路、餐飲及壽險等業者關注，今天開標結果，得標業者是全聯實業公司及新光人壽保險得標，業者取得基地70年地上權開發權利。

前金區新田路、自強三路口商業區基地面積約469坪，土地為第四種商業區，鄰近大立百貨、漢神百貨商圈，還鄰近捷運紅線及臨港輕軌，交通便利、商業機能完整，業者決標權利金是2億6200萬元，權利金溢價率30.35%。

舊圖書總館坐落前金區中央公園斜對面，位於60米民生二路林蔭大道上，地形方整，面積約556坪，為第五種商業區土地，鄰近新崛江商圈，離捷運紅線中央公園站及捷運橘線市議會站都只有數百公尺；交通便捷是土地的優勢，尤其有中央公園完善的休憩空間，更加值土地價值。這處開發案決標權利金是3億288萬元，權利金溢價率12.60%。

財政局估算，兩處開發基地投資者要依規定，每年繳交154萬及216萬元的土地租金，投資者於土地設定地上權屆滿後歸回土地使用權。

地上權 捷運 高雄市

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