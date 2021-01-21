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外傳有人出境泰國確診 指揮中心澄清：是在台境外移入案例

影／GoShare共享機車進駐高雄 陳其邁現身相挺

攝影中心 / 記者劉學聖／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右）騎上GoShare機車穿梭街頭，他表示以共享服務搭配大眾運輸，讓市民與旅客隨時選擇最適合的代步方式。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁（右）騎上GoShare機車穿梭街頭，他表示以共享服務搭配大眾運輸，讓市民與旅客隨時選擇最適合的代步方式。記者劉學聖／攝影

國內共享機車市場持續擴大，業者積極擴大版圖，GoShare今天宣佈與高雄市政府合作，正式進軍高雄，初期投入700台GoShare機車，24小時服務高雄捷運十字路網沿線市區，涵蓋主要交通樞紐、重點學區與在地熱門景點，緊密連結公車、捷運、輕軌等大眾運輸。

高雄市長陳其邁表示，都會交通是實現智慧高雄願景的關鍵一環，以共享服務搭配大眾運輸，讓市民與旅客隨時選擇最適合的代步方式。陳其邁認為，電動機車在其中將扮演著核心角色，可兼顧便利交通與低碳環保。

面對疫情延燒陳其邁表示目前疫情守得不錯，只要遵照疫情指揮中心的規定落實防疫措施，而且現在都可清楚掌握病例足跡，就沒有必要有跟中央不一樣的標準。

國內共享機車市場持續擴大，業者積極擴大版圖，GoShare今天宣佈與高雄市政府合作，正式進軍高雄，高雄市長陳其邁（左）現身相挺。記者劉學聖／攝影
國內共享機車市場持續擴大，業者積極擴大版圖，GoShare今天宣佈與高雄市政府合作，正式進軍高雄，高雄市長陳其邁（左）現身相挺。記者劉學聖／攝影
面對疫情延燒陳其邁表示目前疫情守得不錯，只要遵照疫情指揮中心的規定落實防疫措施即可。記者劉學聖／攝影
面對疫情延燒陳其邁表示目前疫情守得不錯，只要遵照疫情指揮中心的規定落實防疫措施即可。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁騎上GoShare機車穿梭街頭，他表示以共享服務搭配大眾運輸，讓市民與旅客隨時選擇最適合的代步方式。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁騎上GoShare機車穿梭街頭，他表示以共享服務搭配大眾運輸，讓市民與旅客隨時選擇最適合的代步方式。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁騎上GoShare機車穿梭街頭，他表示以共享服務搭配大眾運輸，讓市民與旅客隨時選擇最適合的代步方式。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁騎上GoShare機車穿梭街頭，他表示以共享服務搭配大眾運輸，讓市民與旅客隨時選擇最適合的代步方式。記者劉學聖／攝影

疫情 陳其邁 捷運

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