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寒冬送暖！金門縣府啟動春節慰問 楊鎮浯關懷弱勢族群

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長楊鎮浯（前左二）今天下午也走訪福田家園、松柏園老人長期照顧中心等社福單位，探視機構內鄉親。圖／縣府提供
金門縣長楊鎮浯（前左二）今天下午也走訪福田家園、松柏園老人長期照顧中心等社福單位，探視機構內鄉親。圖／縣府提供

農曆春節將屆，為關懷弱勢族群家庭，金門縣政府從今日起展開慰問活動，金門縣長楊鎮浯率領社會處處長董燊與鄉鎮長，分別探訪各鄉鎮弱勢族群家庭，和鄉親話家常，傾聽民眾心聲，關心長者生活起居，楊鎮浯也特別溫馨的叮囑長輩們，天氣寒冷，要增添保暖衣物，並提前贈送慰問金，讓弱勢家庭感受到滿滿的關懷之意。

金門縣政府表示，慰問行程自今日起陸續展開，經統計金門目前弱勢家庭計有227戶，縣府會於春節前夕將關懷送到家，其餘因故無法送達者，則委請各鄉鎮將縣府慰問金轉送予本人，讓鄉親能同時快樂過春節。

今天下午2點多，楊鎮浯率領董燊與社福科王茲繐科長等人，首先抵達金城鎮、金寧鄉，在金城鎮長李誠智與金寧鄉鄉長楊忠俊等人陪同下，分別探訪該鄉鎮弱勢族群家庭；稍後，楊鎮浯等一行人，也走訪福田家園、松柏園老人長期照顧中心等單位，探視機構內鄉親，也向所有照顧者及工作人員致意，感謝平日無私奉獻，並當場致贈團體加菜金與慰問金，提前祝福大家春節快樂。

楊鎮浯表示，縣府非常重視弱勢家庭關懷與照顧，這也是社會處施政服務重點項目之一，透過社會資源連結，更深入瞭解每個家庭需求，以紓解困境；目前金門有許多特有補助，例如食(實)物銀行，讓資源使用效率最佳化，針對弱勢家庭、身心障礙、近貧戶、遭遇變故者，經由社福機構提出、社工評估確有救助需要者等，將物資配送至案家， 109年截至目前為止計有1246人受惠。

春節將屆，金門縣長楊鎮浯（左二）今天下午率領社會處處長董燊（左一）與金寧鄉長楊忠俊到鄉鎮內的弱勢族群家庭關懷慰問。圖／縣府提供
春節將屆，金門縣長楊鎮浯（左二）今天下午率領社會處處長董燊（左一）與金寧鄉長楊忠俊到鄉鎮內的弱勢族群家庭關懷慰問。圖／縣府提供

金門 楊鎮浯 弱勢家庭

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