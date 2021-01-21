寒冬送暖！金門縣府啟動春節慰問 楊鎮浯關懷弱勢族群

農曆春節將屆，為關懷弱勢族群家庭，金門縣政府從今日起展開慰問活動，金門縣長楊鎮浯率領社會處處長董燊與鄉鎮長，分別探訪各鄉鎮弱勢族群家庭，和鄉親話家常，傾聽民眾心聲，關心長者生活起居，楊鎮浯也特別溫馨的叮囑長輩們，天氣寒冷，要增添保暖衣物，並提前贈送慰問金，讓弱勢家庭感受到滿滿的關懷之意。

金門縣政府表示，慰問行程自今日起陸續展開，經統計金門目前弱勢家庭計有227戶，縣府會於春節前夕將關懷送到家，其餘因故無法送達者，則委請各鄉鎮將縣府慰問金轉送予本人，讓鄉親能同時快樂過春節。

今天下午2點多，楊鎮浯率領董燊與社福科王茲繐科長等人，首先抵達金城鎮、金寧鄉，在金城鎮長李誠智與金寧鄉鄉長楊忠俊等人陪同下，分別探訪該鄉鎮弱勢族群家庭；稍後，楊鎮浯等一行人，也走訪福田家園、松柏園老人長期照顧中心等單位，探視機構內鄉親，也向所有照顧者及工作人員致意，感謝平日無私奉獻，並當場致贈團體加菜金與慰問金，提前祝福大家春節快樂。